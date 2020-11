Harold Mayne-Nicholls no impedirá que Jorge Valdivia vuelva a Colo Colo por rencillas personales

El libro de pases del Campeonato Nacional se cerrará oficialmente el próximo martes a las 10:30 de la mañana, a 24 horas del inicio de la 21ª fecha del torneo de Primera División. Y en Colo Colo quieren atar a un último refuerzo.

En este sentido, todo apunta a que Jorge Valdivia puede ser el elegido, ya que El Mago está con el pase en su poder y no utiliza cupo de extranjero, las dos exigencias que impone una nueva incorporación en el equipo de Gustavo Quinteros.

Sin embargo, Valdivia no está en la mejor posición con Los Albos, y específicamente con Blanco y Negro. Tiene demandada a la concesionaria por más de 300 millones de pesos y ha lanzado críticas públicas a parte de la dirigencia del club popular.

En este horizonte aparece Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente del Cacique y que ha sido especialmente interpelado por el talentoso futbolista. La última fue hace un mes: "Vive de lo que hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso".

Sin embargo, la necesidad tiene cara de hereje. Valdivia no tiene club y Colo Colo no tiene armador ofensivo, por lo que los caminos podrían encontrarse en los próximos días, aunque El Mago aseguró que todavía no hay contactos.

¿Y qué piensa Mayne-Nicholls? Hace dos semanas, cuando Colo Colo tenía bastante más espacio para negociar refuerzos y la situación en el Campeonato Nacional era bastante menos crítica, se refirió especialmente a El Mago.

"Si hay algo que valoro en la vida de los seres humanos es que se expresen adecuadamente, de acuerdo a lo que ellos creen y con respeto. Yo no he sentido que en ningún momento Jorge me haya faltado el respeto", sentenció el dirigente profesional.

Pese a que sumó sólo ocho partidos este año en México, Jorge Valdivia es la gran oportunidad de reforzarse que tiene Colo Colo. Foto: Getty Images

De la misma manera, aseguró que "puedo discrepar de lo que dice, incluso a veces puedo discrepar de la forma en que lo manifiesta o lo redacta o escribe, pero nunca he sentido que me esté faltando el respeto".

"Él puede pensar, porque evidentemente tiene todo el derecho, lo que quiera de mi y lo puede expresar. Nunca jamás, y esto va de siempre, de toda mi vida, voy a hacer cuenta de que por eso vamos a tomar una determinación, porque él piense diferente a como yo pienso o actúo, o que a él no le gusten cualquiera de esas instancias", subrayó Harold.

De todas formas, en ese minuto reconoció que de momento no habían gestiones. "No hemos pensado en traer a Jorge básicamente porque no ha sido evaluado su necesidad desde la dirección técnica. No tiene nada que ver una cosa con la otra, lo que él diga, escriba, chatee, postee o lo que quiera respecto de las posibilidades deportivas del club", aclaró.

"No hay que mezclar las cosas. De lo contrario, me sentiría muy incómodo si dijera que tal persona no puede venir aquí, porque dijo algo de mí que no me gustó. Está la institución sobre las personas", reflexionó el antofagastino.

Y hasta dio un ejemplo. "Una vez en que Jorge dijo algo en el aeropuerto, cuando yo recién llegaba a la ANFP, dije exactamente lo mismo. Yo valoro realmente que la gente exprese lo que siente, de la manera que ellos crean, mientras mantengan el respeto. No voy a cambiar de opinión para decir como dijo esto de mí no puede venir para acá. No hay que mezclar las cosas, nunca las he mezclado y no tengo ningún interés en hacer esa mezcla", completó.