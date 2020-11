Jorge Valdivia reacciona con mucha frialdad a un regreso a Colo Colo: “La sociedad Blanco y Negro no me ha contactado”

Colo Colo perdió con Curicó Unido en el Monumental y, con ello, ratificó su condición como colista de Campeonato Nacional con serio riesgo de descenso cuando ya queda menos de la mitad del torneo en curso.

Ante esto, la idea de dar por cerrado el plantel con las incorporaciones de Maximiliano Falcón, el juvenil Pablo Solari e Ignacio Jara se debatió en el directorio de Blanco y Negro y se abrió la opción de traer uno o dos futbolistas más que puedan dar una mano a este momento crítico.

Así se “reactivó” la opción de Jorge Valdivia y un eventual regreso. Si bien estaba descartado hasta por el mismo entrenador, Gustavo Quinteros, al ver que el Mago va a volver a Chile y que tiene chances en Unión Española y O’Higgins hizo barajar, al menos, la alternativa.

No obstante, Valdivia, por ahora, puso todos los paños fríos de golpe y reaccionó ante la consulta de un hincha en redes sociales. “¡Firma por seis meses, hueón! 10 palos como el Mati. Si nos salvas, quedarás en la gloria eterna. Firma una cláusula por partido jugado por último. Después renuevas por dos años y listo. Ya poh, @ColoColo y @el_mago_oficial, pónganse en buena. ¡Se los rogamos!”, requirió el usuario @relatosalbos.

A ello, el Mago contestó diciendo que “la Sociedad Blanco y Negro no me ha contactado. No se de dónde habrá salido esa info. Sólo aclaro para que después no salgan con que pedí 10 o 20 o 40 o que pedí 5 años de contrato. Solo para que quede claro y no salgan con cada locura después”.

Por ahora, las distancias parecen seguir siendo muchas entre ambas partes.