Harold Mayne-Nicholls cierra su etapa en Colo Colo y se despide en la comisión fútbol

En Colo Colo se viven horas de total incertidumbre ante los deseos de los bloques de Aníbal Mosa y Leonidas Vial de salir de todas sus acciones, por lo que hay pocas certezas de quiénes se encargarán de llevar en el futuro próximo los destinos de la institución desde las oficinas en Macul.

Es por eso que ya hay integrantes de la directiva que ya abrieron la puerta de salida, siendo el primero de ellos Harold Mayne-Nicholls, tal como lo contó el periodista Edson Figueroa en el programa RedGol en La Clave al afirmar que, inclusive, el vicepresidente de los albos se despidió de la institución.

"Comisión fútbol: toma la palabra Harold Mayne-Nicholls y dice: 'esta es mi última reunión, muchas gracias'. O no muchas gracias porque sabemos que tantos apoyos no hubo pero se despidió de la mesa. No va a seguir en Blanco y Negro, por lo menos así lo hizo saber a los directores que estaban presenten anoche en la reunión de la comisión fútbol", afirmó el reportero.

El expresidente de la ANFP llegó a Colo Colo como uno de los hombres de confianza de Aníbal Mosa para que fuera uno de los que encabezara su proyecto pero terminó siendo como uno de los señalados de la mala temporada pasada en la que el equipo se salvó sobre el final del descenso.

Blanco y Negro aún espera por la resolución de su destino luego que las ventas de acciones tanto de Vial como de Mosa no se concretaran pero que seguirán en pie para los próximos días.