El director técnico de Colo Colo advirtió que sólo se mentaliza en sumar en la tabla, más allá de lo especial e importante que es el Superclásico para el Cacique contra la U. Quinteros no se preocupa por la posibilidad de perder la hegemonía alba ante los azules en el Monumental porque el objetivo es el triunfo y no el pasado.

Gustavo Quinteros ultima detalles para recibir a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol criollo pactado para este domingo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo por la octava fecha del Campeonato Nacional encuentra a un Colo Colo intentando mantener la racha de décadas sin derrotas contra el archirrival en La Ruca.

“No le doy tanta importancia a esas cosas, yo trato de transmitir al jugador lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho bien y lo que tenemos que corregir. Y los entrenamientos del día a día, el pensar que el fútbol es hoy y lo que pasó, pasó. Tenemos que estar al cien por ciento para jugar el Superclásico porque en este campeonato, como empezó, ganas dos o tres partidos y quedas primero”, dijo Quinteros sobre los largos años de hegemonía de Colo Colo ante la U.

Agregó que “nuestro objetivo no es pensar en los años que no gana la U, el objetivo es llegar a las primeras posiciones, ganar los tres puntos y jugar mejor. Tenemos que mejorar y jugar mejor, manteniendo lo que hacemos bien para ser el equipo que puede ir primero. No le doy importancia a esas cosas que la gente quizás sí. Y al jugador transmitirle que, si jugamos como lo hicimos ante el rival anterior y le agregamos algunas cosas, podemos superar a la U”.

“Yo espero tener partidos mucho más importantes en la temporada, hay que pelear el Campeonato, la Copa Chile e intentar pasar otra fase de Copa Libertadores, esos son partidos definitorios. Este es un clásico y para el hincha toca lo anímico, lo que significa para el hincha un Superclásico, pero recién comienza la temporada y aún no hay partidos definitorios. Si nos va bien nos dará la posibilidad de seguir creciendo”, complementó el DT.

El caso de Gil y la U de Pellegrino

Por otro lado, el director técnico de Colo Colo abordó la posibilidad de incluir a Leonardo Gil desde el primer minuto, considerando que el volante viene de vuelta tras un parón por lesión.

“El Colo Gil tiene esa característica, es un jugador de mucha voluntad para presionar, para recuperar balones y ganar segundas pelotas. Es una buena opción para este partido porque el rival juega con dos delanteros, tres detrás de la línea ofensiva y un pivote, mete mucha gente en el medio. Ahí la característica de Gil será importante. Pero aún no lo decidimos. Tenemos opciones”, expuso el deté albo.

Respecto a Mauricio Pellegrino y la U, Quinteros manifestó que “el rival mostró buenos momentos y otros con altibajos no tan buenos. Se le dieron resultados que le dio la posibilidad de sumar puntos. Es un equipo que también viene con altibajos. Del entrenador no puedo opinar mucho, no lo conozco tanto a él, no sé cómo piensa y no hemos hablado mucho de fútbol”.

Quinteros sentenció que Pellegrino “ha trabajado en equipos donde le ha ido bien y creo que está capacitado para dirigir a un equipo grande como la U. Lo está haciendo bien porque está a la expectativa en la tabla, cerca del primero, y hace mucho tiempo que la U no estaba ahí. Tiene méritos, está haciendo cosas positivas. Pero tenemos que estar más atentos a nosotros, estamos rearmando un equipo que tenemos que mejorar”.