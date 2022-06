Colo Colo lleva 22 partidos oficiales esta temporada y existen una promesa que no ha podido casi aparecer. Se trata de Vicente Pizarro, quienes suma reducidísimas apariciones en una campaña en la que el técnico Gustavo Quinteros ha lamentado falta de alternativas en una recargada agenda de compromisos.

La estadística indica que Vicho suma 240 minutos en nueve partidos, uno completo (derrota ante Unión Española) y sólo el 12 por ciento del tiempo total de juego del cuadro popular durante 2022. Tres veces fue titular, pero estuvo lejos de lo que sugería la extensa negociación que tuvo con el club para renovar su ficha.

En esas condiciones, valía la pena preguntarle al técnico Quinteros por las razones de esta postergación. Y el entrenador del conjunto popular fue muy claro. Sobre Pizarro, el DT reconoció en diálogo con Círculo Central de TB+, desde Argentina, que el mediocampista "anda muy bien, muy bien" y que "siempre que le toca jugar o entrar, está muy bien".

Sin embargo, eso no basta para un lugar en la pizarra estelar. "A veces un equipo se forma con jugadores de características que se hacen fuertes en una posición, con más experiencia, mejor juego aéreo o mejor recuperación, etcétera; pero eso no quiere decir que no vaya a jugar o que no sea un gran jugador", puntualizó el estratega.

En ese sentido, el hijo del Káiser, Jaime Pizarro, tiene que luchar por minutos en frente de un trío consolidado, con César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil. De hecho, la otra alternativa en la zona medular es Lucas Soto, quien todavía no puede sumar minutos en el primer equipo, al margen del partido con juveniles ante Ñublense.

Lo que viene para Colo Colo es el encuentro amistoso de este lunes ante Platense en su intertemporada en Argentina, último apronte de cara al debut oficial en el segundo semestre, el próximo sábado ante Deportes Temuco, por los octavos de final de la Copa Chile en el estadio Monumental.