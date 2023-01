El entrenador de Colo Colo reiteró su decepción por la inesperada partida de Juan martín Lucero al fútbl brasileño. El delantero argentino y goleador del Cacique en la ruta a la estrella 33 todavía no encuentra reemplazo.

La partida de Juan Martín Lucero de Colo Colo no sólo lastimó al Cacique en lo deportivo. El técnico Gustavo Quinteros reconoció que el adiós del delantero argentino hirió profundamente al campeón del fútbol chileno, ya que todavía no encuentra un reemplazante del nivel del Gato.

En la antesala del duelo ante O'Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional, el entrenador del conjunto popular reiteró su desconsuelo por lo que pasó con el goleador. "Cuando se fue Lucero nos dolió mucho, nos hizo mucho daño. Encontramos en él un jugador que buscamos desde el 2020, desde Esteban Paredes", explicó el DT.

Con un registro de 39 partidos y 24 goles en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Supercopa, Campeonato Nacional y Copa Chile, Lucero deja la vara alta para cualquier sustituto. "Además de encontrarlo, tuvo una gran temporada y se fue. Reemplazarlo no es fácil", reconoció Quinteros.

Quinteros: "Me consta que Morón y los directores hicieron esfuerzos"



El panorama de los refuerzos sigue abierto en Colo Colo. No sólo por la búsqueda del reemplazante de Juan Martín Lucero, si no que además por la necesidad de sumar un defensor que reemplace a Emiliano Amor, al menos el primer semestre, de cara a su rehabilitación.

En ese sentido, el técnico Gustavo Quinteros respaldó el trabajo del gerente deportivo. "Me consta que tanto Daniel Morón como los directores hicieron esfuerzos para incorporar a Javier Correa y Miguel Merentiel, que eran los primeros que tratamos de contactar. Y otros que no pueden venir por contrato, porque están bien en sus clubes", explicó.

"Me consta y estoy en contacto todo el tiempo con Morón, que está haciendo las gestiones para incorporar a los jugadores que necesitamos. Es un mercado difícil, no es fácil. La mayoría está con contrato en otros clubes y no es fácil sacarlos. Si queremos traer a uno bueno es más difícil todavía", asume el coach albo.

¿Hay prioridades en la búsqueda? "Ojalá que el delantero, por el que están haciendo gestiones, pueda estar para estos días. Y estamos buscando reemplazar a Emiliano Amor, porque quizás tendrá que estar un tiempo sin jugar y tenemos tres competencias. Quizás sea necesario incorporar a alguien ahí", puntualizó el argentino.

Quinteros además remarcó la posibilidad de encontrar una alternativa que sustituya a Óscar Opazo, aunque el tema debe quedar finiquitado en las próximas dos semanas, y si no se concreta, pasará al segundo semestre. Como sea, Colo Colo es un rompecabezas que todavía no tiene todas las piezas.