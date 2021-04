Gustavo Quinteros postula a Leonardo Gil a la selección chilena: "No tengo dudas"

La figura del Superclásico que Colo Colo le ganó a Universidad de Chile en la última fecha del Campeonato Nacional fue Leonardo Gil. El mediocampista de origen argentino y pasaporte chileno anotó el gol de la victoria, en una actuación consagratoria.

Pero la historia no se queda ahí. De hecho, ya surgieron voces que piden su llamado a la selección chilena y una de un valor destacado, como es la del entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, quien en diálogo con César Merlo postuló al Colorado a la Roja.

"No tengo dudas de que tiene para llegar a la selección. Es una posición donde Chile tiene la bendición de tener grandes, pero grandísimos volantes. Grandísimos", subrayó este lunes el estratega del Cacique.

"Hace un montón de años que Chile viene con una generación de volantes fantástica, juegan en los mejores niveles del mundo y le dieron muchísimo a la selección. Él (Gil) tendrá que demostrar que tiene calidad y puede ser convocado, no tengo dudas", aventuró.

El ex Rosario Central, Estudiantes y Talleres era uno de los anhelos del técnico colocolino, que lo solicitó en su paso por los Xolos de Tijuana y antes de ser campeón en la UC. "Lo quise llevar a México, a Universidad Católica en 2019", reveló el Quinteros.

"Me gusta porque juega en una posición donde no es defensivo, pero defiende bien, y no es ofensivo, es mixto. El fútbol va para ese lado. Juega en una posición donde muchos ponen jugadores más defensivos y a mí me gusta tener más mixtos", valoró el DT.

Además subrayó la capacidad de construcción de Leo Gil. "Arma desde el mediocampo, es inteligente, es preciso en los pases, tiene pases cruzados, pases largos, tiene pelota parada y buen remate. Es un jugador completo", puntualizó Quinteros.

Colo Colo volverá a las canchas el próximo sábado, cuando visite a Ñublense por la sexta fecha del Campeonato Nacional. El cuadro albo quedó segundo en la tabla de posiciones, después de la victoria de Audax Italiano sobre Deportes Melipilla.