Gustavo Quinteros explica el retraso de Maximiliano Falcón y avisa: "Esperamos venga lo antes posible"

Colo Colo ya tiene todo listo para presentar a Maximiliano Falcón como su nuevo refuerzo, pero las cosas se han complicado más de lo esperado en las últimas horas.

El defensor charrúa, que llega a ocupar el lugar del lesionado Matías Zaldivia, no ha logrado viajar a nuestro país, lo que tiene a los albos sin poder confirmar su arribo y dejándolos sin una opción de cara a los dos últimos partidos de la primera ronda.

Gustavo Quinteros habló sobre la situación del uruguayo y reveló la razón de por qué todavía no aterriza en suelo chileno. "Está jugando, empezó el torneo este día viernes y entrenó con Rentistas. Hoy tenía la posibilidad de viajar, pero no lo pudo hacer por un tema de papeles y este tema de las restricciones. Faltó un trámite y no pudo viajar", lanzó en Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Maximiliano Falcón era esperado esta semana en Colo Colo, pero todo parece indicar que estará listo para la segunda rueda del Torneo Nacional. Foto: Getty Images

El técnico sabe que con el plantel que tiene no le alcanza dada la gran cantidad de lesionados. "Esperamos venga lo antes posible, ante la urgencia que tenemos de sumar puntos tenemos la urgencia de tener a la mayoría de los jugadores entrenando para aportar lo suyo".

Quinteros también valoró la incorporación de Falcón al cacique. "Va a ser muy importante para Colo Colo, tenemos mucha fe. Esperemos que llegue lo antes posible para fortalecer al equipo y entrenar con la mayoría".

Finalmente el propio DT destacó que los albos se quedan con un talento joven que pueden potenciar. "Tenemos un jugador joven que viene en ascenso, lo hemos analizado y he hablado con varios entrenadores para achicar el margen de error en sus condiciones y forma de trabajar en el futuro. No queremos fallar en los refuerzos".