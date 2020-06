Gustavo Biscayzacú se burla sin piedad de la U: "Por la gente de Colo Colo, ojalá que en 20 años más no ganen en el Monumental"

Uno de los buenos delanteros que pasó por Colo Colo en los últimos años fue el uruguayo Gustavo Biscayzacú, quien quedó marcado con el elenco albo.

El Grillito, ya retirado de la carrera de futbolista y dedicado a ser entrenador, recordó su paso por los albos y le mandó un especial recado a Universidad de Chile, por la larga sequía de triunfos azules en el Monumental.

El delantero fue consultado por radio Cooperativa sobre el clásico de 2007, donde el barrista de los azules Kramer (Claudio Hernández), estaba junto al banderín del córner y arengaba a los futbolistas de su equipo.

"En el momento del partido no me di cuenta. Después en mi casa viendo los resúmenes lo veo y me sorprendió bastante. Pero es difícil que en un clásico no puedas ganar de visitante, ahora van 19 años. Por la gente de Colo Colo, ojalá que pasen 20 años más", dijo el charrúa a la emisora.