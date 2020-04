Gustavo Biscayzacú sigue emocionado por haber jugado en Colo Colo: "Fue llegar al más grande de Chile"

El último gran goleador uruguayo que jugó en Colo Colo fue Gustavo Biscayzacú, quien tuvo una larga charla con RedGol, donde repasó su estadía en el equipo del Monumental, donde fue clave en la obtención del Torneo de Clausura en 2007.

El atacante charrúa, con pasos por Fernández Vial, Santiago Morning y Unión Española, analizó su experiencia vistiendo la camista alba, donde le tocó estar con Claudio Borghi como DT.

"Para mí, obviamente fue llegar al más grande de Chile y el más popular. Si ves mi carrera en Chile, yo fui creciendo a medida que avanzaban los años. Empecé en Fernández Vial, un club hermoso de segunda donde tengo lindos recuerdos, luego paso a Santiago Morning de Primera, que tiene poca gente, pero un club simpático y bohemio. Luego voy a Unión Española que me marcó muchísimo, un club que quiero mucho porque hice muchos amigos ahí, y luego termino en Colo Colo", dijo en primera instancia al programa La Redgoleta.

El Grillito, además, habló del histórico tetracampeonato que le tocó ganar con el cuadro de Macul, el hasta ahora único en su historia.

"Cuando llegué yo junto a otros compañeros, ese año teníamos la gran responsabilidad de mantener el título y seguir ganando campeonatos. Teníamos la obligación de ganar el tetra y Claudio (Borghi) tuvo la inteligencia de armar un plantel muy sólido con grandes jugadores y mucha personalidad. Creo que por eso pudimos conseguir ese tetra tan anhelado por la gente. Le agradezco mucho a los hinchas que están presentes a través de las redes sociales, fue un placer y un orgullo vestir la camiseta de Colo Colo", sostuvo.

Sus goles a la U y Boca

Por otra parte, Biscayzacú recordó un golazo que le hizo a Universidad de Chile en el Nacional, que le permitió a Colo Colo instalarse en la final del fútbol chileno.

"Fue una pelota de Giovanni Hernández que me la tira y hago un sombrerito que me sale en el momento, vi que el arquero estaba adelantado y cuando me la tira Giovanni lo hago. Tuve la suerte de que entró, pude sentenciar la serie que iba 2-0 por la ida en el Monumental y después vienen los incidentes de los hinchas de la U que no dejaron terminar el partido, podíamos haber terminado con un gol más. Después en la final como equipo grande tuvimos que ganar todo, por suerte tuvimos la chance de ganar con la jerarquía que teníamos y le dimos una alegría inmensa a la gente, las calles al salir de ahí era algo impresionante", recordó.

Por último, rememoró su histórico tanto a Boca Juniors por la Libertadores: "Esa noche de Copa fue hermosa por jugar en esa cancha, con la gente y una algarabía muy grande, le ganamos con un gran nivel a un plantel bárbaro con Palermo y Riquelme. Lástima que después no se pudo pasar de fase".