Colo Colo vuelve a la cancha este fin de semana buscando reencontrarse con los triunfos. Este domingo desde las 12:00 horas, el Cacique recibe a Universidad de Chile en el estadio Monumental en la edición 191 del Superclásico del fútbol chileno.

En la previa del encuentro, los capitanes de ambos elencos dieron una conferencia de prensa en la ANFP. Gabriel Suazo abordó el duelo y cómo lo toman ante el delicado momento que viven en el Campeonato Nacional, donde necesitan levantarse para pelear el liderato.

"Un clásico, por más que uno esté puntero o último, venga de ganar o perder tres partidos, son distintos. Son partidos únicos y se juegan como tal. En nosotros no cambia mucho, intentamos nuestro juego sea contra quien sea y en la cancha que sea. El estilo lo tenemos marcado, sabemos que tenemos que mejorar en varios aspectos", señaló el lateral.

Colo Colo suma apenas un triunfo en cuatro fechas, un arranque muy lejano a las expectativas. Consultado por la presión extra ante el mal momento, Suazo es claro y deja una potente advertencia a la U.

"Acá siempre hay presión. Siempre. Nosotros tenemos que saber convivir con eso. La presión de ganar no es tan solo porque lo necesitamos por perder puntos antes. Si ganábamos, la presión estaba igual. Colo Colo tiene que ganar todo lo que juega y los clásicos también. Tenemos que plasmar nuestro fútbol", enfatizó el capitán albo.

Ante la U ya jugaron este 2022 en el torneo de verano, aunque para Suazo aquel duelo no tiene nada que ver con el del domingo. "Los torneos de verano o partidos amistosos son importantes. Sobre todo cuando se juega un clásico, pero es un partido distinto. Ahí la U terminó el primer tiempo e hizo seis cambios. Para nosotros es importante ganar esos partidos, prepararlos de la mejor forma, pero son distintos a los del Campeonato Nacional".

El invicto en el Monumental y un llamado a los hinchas

Colo Colo no solo se juega los tres puntos este domingo ante Universidad de Chile. El Cacique también saldrá a defender su invicto de 20 años y contando ante los Azules en el estadio Monumental, una marca inédita y que esperan seguir estirando.

Gabriel Suazo dijo que los números quedan atrás. "Son distintos planteles, han pasado muchos jugadores en esta clase de partidos en estos 21 años. Durante muchos años no hemos perdido en el Monumental y es importante, pero sabemos lo que nos jugamos en este partido y lo afrontamos como tal, eso es clave en los clásicos. Esto es muy importante mantenerlo y sabemos lo que tenemos que hacer, nos jugaremos todo con corazón y garra, eso sobrepasa cualquier obstáculo", dijo a TNT Sports.

Una buena noticia para Colo Colo es que luego de dos años, este domingo podrán contar con sus hinchas en el Superclásico. "Que nos apoyen como siempre lo han hecho, que estén los 90 minutos junto a nosotros. Esa ayuda que nos brindan nos sirve mucho dentro del campo".

Aunque el último tiempo, grupos han dejado la grande y le han costado, por ejemplo, el no tener público como visitantes. "Los incidentes no nos ayudan ni a nosotros ni a ellos. Colo Colo somos todos. Nosotros jugamos y ellos son los hinchas, somos un conjunto muy grande en el país y nos mancha a todos en general, como club y nuestro trabajadores. Ese comportamiento nos perjudica, puede ser con un castigo a futuro o que los hinchas tengan problemas para ir al estadio, como jugar sin público. Esperamos que no vuelva a ocurrir, los necesitamos siempre. Estar con ellos en el Monumental es algo totalmente distinto que sin público", cerró.