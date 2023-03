Los ex Colo Colo Gabriel Mendoza, Dabrowski y Yeyo Inostroza criticaron duramente el nivel mosstrado tanto por el Cacique como por Universidad de Chile en el Superclásico 193 que finalizó con triste y pobre empate sin goles en el estadio Monumental.

Coca Mendoza es guaripola de la crítica de los ex Colo Colo: "Malísimo clásico, no hubo cinco pases seguidos"

Colo Colo alcanza 23 años sin derrotas contra Universidad de Chile en el estadio Monumental, pero a qué costo. El Superclásico entre albos y azules terminó con empate sin goles en un espectáculo que la mayoría de los entendidos califica al menos como deprimente.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Gabriel Mendoza criticó el nivel de Colo Colo y la U, dejando prácticamente nada para destacar del partido que, en teoría, debe ser el mejor del fútbol chileno.

“Hace mucho tiempo que no recordaba un Superclásico tan malo como este. Malísimo, sin emociones, ninguno de los dos equipos con cosas claras. El partido que hay que ganar en el Monumental por historia supremacía es este, y no se vio nada. Sólo pelotazo, no hubo cinco pases seguidos, un frontón contra otro frontón. Muy aburrido”, dijo el Coca.

Agregó que “no hubo nada. Si en los primeros minutos Pavez hace el gol quizás cambiaba el escenario, pero nadie hizo algo diferente. Fue un clásico decepcionante. De los Santos y González, y al otro lado Casanova y Zaldivia, eran sólo reventar. No hubo complicaciones para ninguno de los centrales. Para salir jugando sólo pelotazo, nada claro. Sólo desligarse de lo que podría pasar. Horrible, espantoso y desilusionante”.

Ex entrenadores albos

Otro que habló con RedGol desde la vereda colocolina fue el ex entrenador del Cacique, Ricardo Dabrowski: “desilusionado, había más expectativas y de fútbol cero. Ninguno de los dos equipos intentó”.

El Polaco albo añadió que “Colo Colo por ahí tuvo más la pelota y poquito más de fútbol con el ingreso de Palacios y Lezcano. Escuché las declaraciones de Quintetos y no generó Colo Colo. Y la U jugó a no perder, creo que en ese aspecto no sé si le pesaban los resultados de la historia. Fue un espectáculo pobre para un marco de público muy lindo. Había mucha gente, pero fue un partido para olvidar”.

Por último, el ex volante y técnico de Colo Colo, Eddio Inostroza, consideró que el Superclásico 193 fue “totalmente trabado desde el inicio con dos equipo que no recuperaban la palota, la perdía el que la tenía”.

“Mucha traba, mucho roce en nada. No vi un clásico. ¿Algo que destacar? Un jugador que me llamó mucho la atención un jugador que viene haciendo buenas campañas: Casanova. Zaldivia se complementó bien con Casanova, pero lo que pasa es que se temía los dos resultados que le favorecían a la U: el triunfo o el empate, y lo logró la Chile. Para Colo Colo el empate duele más que para la U. Como que sale más perjudicado en casa, con el público con ellos, y no pudo mostrar superioridad salvo por momentos muy cortos”, sentenció Yeyo.