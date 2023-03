El conductor de RedGol en La Clave , Rodrigo Herrera, lamentó el aburrido y mezquino Superclásico de Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, con el comportamiento de los hinchas como guind de la torta. El Cacique aumenta la supremacía y el Chuncho otra vez no puede, pero el empate pareciaera que "sirve" a los dos.

Colo Colo y Universidad de Chile sentenciaron un aburrido empate sin goles por el Superclásico 193 del fútbol nacional, La octava fecha del Campeonato Nacional dejó en el estadio Monumental más bostezos que otra cosa y los albos, para bien o para mal, alcanzan 23 años sin derrotas ante el archirrival en La Ruca.

En RedGol en La Clave, el conductor y rostro de la casa, Rodrigo Herrera, fue muy crítico con la propuesta de juego de la U, la incapacidad de Colo Colo para contrarrestarlo, y el horrible comportamiento de los tontitos de siempre que nunca faltan.

“Tanto que hablamos, tantos minutos gastados y las las expectativas generadas. Lo que el hincha se forjó de ilusión sobre el juego y la realidad que nos contrasta con algo muy distinto, porque debe ser de los Superclásicos más abúlicos del último tiempo. Se mezclaban las limitaciones de estrategias que invitaban a conformarse con el empate, con una realidad donde daba la impresión que ninguno de los dos equipos, más la Universidad de Chile, ninguno tenía un compromiso con el espectáculo, con representar lo que habían hecho hasta el minuto en su juego y el agrado de sus hinchas”, dijo Rod.

El periodista agregó que “munchas veces olvidamos que este es un espectáculo, debe ser entretenido, tener arrojo, valentía y eficiencia. No tuvo ninguna, salvo pasajes en que Colo Colo fue ligeramente superior. Me da la impresión que lo que ganó a lo largo de los minutos fue la conformidad”.

Sobre la nueva oportunidad de la U sin conseguir tres puntos en el estadio Monumental, Herrera explica por qué esta supremacía tampoco es positiva para el Cacique.

“Al final estos 23 años sin que la U gane en el Monumental pueden terminar dañando a ambos equipos cuando un Colo Colo siente algo de temor, porque esta U había logrado colocar la idea de que podía ganar esta vez, esto infringe algo de temor y termina Colo Colo conformándose con no perder el récord y asegurarse con el empate”, dijo el conductor de RedGol en La Clave.

Añade que “una U que veía un rival que se vuelve gigante y a la larga aumentar la estadística tampoco es bueno para las huestes azules. El resultado es un partido que no llena a la crítica ni gusta al público, que moviliza un montón de recursos para dejar un promedio de mediocridad”.

Por otro lado, Rodrigo Herrera sentencia: “y perlas que no podemos tolerar: cómo va a ser posible que se controle de forma tremenda a la prensa y se permita pasar una cortapluma. Un arma abierta cae en la cancha de Macul pudiendo provocar daños inconmensurables. Son los clubes los que deben realizar mecanismos de control que eviten que esto pase. No me cabe duda que esto irá en el informe del árbitro, que el Monumental será castigado y pagaran justos por pecadores, pero ayer pudo haber un herido en cancha en un superclásico que quedó en muchos aspectos al debe”.