Ronald de la Fuente no pasa por una buena campaña con la camiseta de Curicó Unido, ya que se encuentran en la zona baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y este fin de semana se preparan para un partido trascendental ante Palestino con el objetivo de mantener la categoría.

Pero el defensor no solo se mentaliza para que el cuadro Tortero se mantenga en Primera División, sino que también debe lidiar con sus estudios, ya que el zurdo lateral cursa la carrera de derecho de forma online desde el año 2020.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el ex jugador de Universidad de Concepción y Colo Colo reveló que lleva más de un año de relación con el fútbol profesional y los estudios. Una nueva vida que debió organizar con horarios, disciplina y hábitos.

“Estoy en segundo año en la Universidad de las Américas. Me matriculé a mediados del 2020 cuando estaba en Colo Colo”, aseguró el lateral izquierdo de 30 años que por las mañanas se entrena con la camiseta de Curicó, mientras que durante las tardes se pone los lentes para los estudios.

Ronald de la Fuente y sus estudios

“Siempre me llamó la atención derecho y leía mucho de deportes, historia, pero nunca tanto como ahora”, lanzó entre risas de la Fuente. Asimismo, confesó que le costó mucho hacerse una rutina de estudio. “Hace diez años salí de la enseñanza media y me costó un montón hacerme un hábito. No le tomaba el peso a leer, hasta que me daban apuntes de 400 hojas para tres días más”, expresó el lateral.

Sin embargo, la clave de Ronald es ser disciplinado. “Me hice un horario, me exigia a asentarme a leer una hora y media al día. Convertí la lectura en hábito. Yo también soy padre de tres hijos, necesito tiempo para jugar con ellos y dedicarme al trabajo”, asegura.

La actual campaña de su club no ha sido una buena e incluso aseguró que muchas veces le tocó estudiar enojado tras una derrota. “Varias veces renegué y me senté a estudiar con pocas ganas, pero recuerdo que no es una carrera barata y gasto tiempo valioso. Son pequeñas presiones”, reflexiona el jugador que ha sorprendido por su nivel en comparación a su estadía en el Cacique.

Aún así, Ronald de la Fuente aseguró que el fútbol no es impedimento para el aprendizaje, siempre y cuando existan las oportunidades. “Puedo estudiar gracias a la estabilidad económica que me da el fútbol, porque vengo de una familia muy humilde y trabajadora. Lamentablemente, parte de nuestro país no puede pagar su carrera por ser tan cara y los sueldos no acompañan esas condiciones”, reflexionó el zurdo nacido en Talcahuano.