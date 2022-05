Colo Colo se quedó con un empate ante Ñublense en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional y así se despidió de su primer semestre. Los albos dijeron adiós a la primera mitad del año luego de una eliminación a Copa Libertadores y una clasificación a Copa Sudamericana, mientras que en el ambito local terminaron compartiendo la punta de la tabla con los chillanejos y Unión Española.

Ante el equipo de Ñuble, los albos hicieron un tímido partido, en el que no pudieron ponerse en ventaja y asegurar el liderato exclusivo del torneo local. En conversación con RedGol, Felipe Bianchi analizó el duelo ante los chillanejos, en el que considera que Colo Colo mostró un nivel muy bajo.

"Hay evidentemente un problema futbolístico, físico y se notó el golpe anímico de la Copa Libertadores. Colo Colo no sufrió, pero se vio un equipo sin chispa, sin creatividad ofensiva. Si Ñublense se atrevía, pudo haber perdido. Colo Colo está enredado, los que están bajos no levantan, muy bajo partido de Lucero y Solari, la situación de Bolados, no se ve un refresco ni mental ni futbolístico desde la banca", comentó.

"Es preocupante lo de las lesiones, en la misma semana van a operar a Brayan Cortés y Emiliano Amor, dos titulares indiscutidos. No está claro tampoco quién se va si es que se va alguno de los que tenían ofertas. Necesitan un refresco de cara y de nombres en esta ventanita de los tres refuerzos. Conociendo a Quinteros, la va a ocupar", continuó.

Para Bianchi, este resfresco incluye la salida de algunos nombres que no han podido rendir con la camiseta alba. "Hay un par de jugadores que deberían devolver la camiseta y salir, no creo lógico que siga Christian Santos, por ejemplo. Colo Colo debe hacer modificaciones. Más allá de lo complejo en la Sudamericana por el tipo de rival (Inter de Porto Alegre), debe aspirar a ser campeón, es su primera necesidad", comentó.

Como preparación para el segundo semestre, los albos viajarán a Argentina para hacer una intertemporada, en donde esperan recuperarse a nivel físico para pelear en los tres frentes. "Les debería hacer bien. Supongo que el tema físico, más que un tema de renovar la potencia, tiene que ver con descansar un poco más", concluyó Bianchi.