Felipe Bianchi durísimo contra la gestión de Blanco y Negro: "No son los dueños de Colo Colo, son los arrendatarios"

Colo Colo igualó 1-1 frente a Everton en Viña del Mar y completó su octavo partido sin victorias en el Torneo Nacional con cuatro derrotas y el mismo número de empates, esto en medio de una profunda crisis deportiva e institucional.

El último capítulo en la gestión de Blanco y Negro al mando del Cacique es la polémica situación que atraviesa el defensa Matías Zaldivia. Colo Colo envió la licencia del zaguero a la ACHS y el jugador, que sufrió el corte del tendón de Aquiles, recibe sólo el 11% de su salario mientras la concesionaria se lava las manos.

En ESPN Radio, el periodista Felipe Bianchi fue durísimo con la directiva de Colo Colo recordando que no es la primera vez que la concesionaria se gana la enemistad del plantel albo.

"EL GRAN PROBLEMA DE COLO COLO ES EL MEDIOCAMPO... Y ME PARECE QUE EL EMPATE FUE JUSTO"

“Dónde está (Marcelo) Espina, que tiene que parecer para que esto no lo cargue el DT. Él como director deportivo tiene que ser el puente, más allá de la buena voluntad que tenga el DT Gustavo Quinteros para intermediar”, dijo Bianchi.

Las aguas del Cacique están igual de agitadas dentro y fuera de la cancha, pero Bianchi descarta que el mal rendimiento de Colo Colo sea premeditado por el plantel.

“No conozco ningún jugador que entre a la cancha pensando en perder, pero se juega como se entrena y es difícil evitar el desgano en los entrenamientos cuando pasan estas cosas”, manifestó.

Para cerrar sostuvo que la herida interna ya está hecha y por más que se solucione el tema la cicatriz seguirá latente. ¿Debe dar un paso al costado Blanco y Negro al mando de la riendas de Colo Colo? La respuesta fue dura y tajante.

“Esto en Colo Colo no lo van a solucionar, ya fue y no se olvida. Y cambiemos el lenguaje: (ByN) no son los dueños, son los arrendatarios”, finalizó.