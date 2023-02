Colo Colo eligió un buen momento para vencer por primera vez al Ñublense de Jaime García, ganando por un ajustado 1-0 sobre la hora en lo que fue su primer partido oficial jugando en el Estadio Monumental en esta temporada 2023.

Uno de los jugadores que vivió por primera vez la experiencia de jugar en el recinto de Pedrero fue el colombiano Fabián Castillo, quien tras el duelo en la zona mixta afirmó que “fue partido difícil. Un rival que complicó bastante, supo meterse atrás y por momentos nos complicó en el contragolpe, pero en todo momento mantuvimos una buena energía”.

“Sabíamos que en cualquier momento se iba a dar el gol, afortunadamente se dio y nos sirve para seguir agarrando confianza”, agregó el atacante cafetero.

Sobre lo que fue el ambiente en el Monumental, el atacante sostuvo que “fue hermoso. Hace mucho tiempo no jugaba en una cancha tan llena, me emocionó mucho. Es muy importante que la hinchada esté siempre ahí acompañándonos. Me sentí muy bien, cómodo. Espero poco a poco ir ganando más confianza para demostrarle a la gente lo que puedo dar”.

“Me pidieron que tuviera mucha movilidad. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, que iban a estar muy atrás y que iba a haber poco espacio. Me dijo (Quinteros) que jugara con libertad, que me moviera por todo el frente del ataque y traté de hacerlo. Me sentí cómodo, obviamente quedaron faltando muchísimas cosas, pero de a poquito voy ganando esa confianza y aportándole al equipo”, agregó.

El próximo desafío de los albos será ante Everton por la fecha 5 del torneo el domingo 19 de febrero desde las 20:30 horas en el Monumental, encuentro donde al parecer por fin verá la luz la nueva camiseta del Cacique 2023.