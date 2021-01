Ex DT de Ignacio Jara aconseja a Colo Colo: "No tiene velocidad de uno contra uno por banda"

Ignacio Jara tuvo la gran oportunidad de lucir en el Superclásico que terminó 0-0 entre Colo Colo y la Universidad de Chile en el estadio Monumental. No obstante, en su primer partido como titular en el Cacique no pudo gravitar y fue reemplazado a los 74 minutos por Pablo Solari. El volante entró como extremo derecho en el equipo de Gustavo Quinteros.

Víctor Rivero, ex DT del futbolista en Cobreloa el 2019, entrega tips a Colo Colo sobre las fortalezas y debilidades: "Donde le acomoda más es de extremo derecho para quedar con su pierna izquierda hacia dentro del campo de juego y para poder descender a ganar el entrelinea, o sino, más que de enganche en un sistema 4-2-1-3, él detrás o cerca del 9, con un 9 que haga el desgaste y él estar cerca del arco, porque tiene mucho remate", dice en conversación con Radio ADN.

Víctor Rivero dirigió a Ignacio Jara en Cobreloa el 2019 (Foto: Agencia UNO)

El entrenador agrega que Jara "de extremo a extremo no tiene velocidad de uno con otra uno por banda, es fuerte en el duelo, pero cerca del arco o viniendo de atrás con balón dominado, no para hacer la banda. Sus características no son tanto de marca para poder marcar por fuera".

Por ahora Ignacio Jara sólo ha sumado 107 minutos en su estadía en Macul. A su participación en el encuentro ante la U se suman 12 minutos ante Huachipato, 12 ante La Serena y 9 ante Unión Española.

Colo Colo enfrentará a Coquimbo el próximo sábado a las 18:00 en el Estadio Monumental en un compromiso correspondiente a la fecha 24 del Campeonato Nacional y que estaba pendiente por la participación del club de la cuarta región en la Copa Sudamericana.