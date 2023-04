El ex ayudante de Gustavo Quinteros será parte del cuerpo técnico de Javier Mascherano y trabajará con la albiceleste de cara al mundial de la categoría que organizarán al otro lado de la cordillera.

Leandro Stillitano vivió una amarga primera experiencia dirigiendo en solitario tras dejar el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros en Colo Colo. El argentino fracasó rotundamente en Independiente de Avellaneda al dirigir al Rojo por apenas ocho partidos, siendo despedido por los malos resultados.

Afortunadamente para el ex ayudante del Santafesino, trabajo no le faltará, ya que al otro lado de la cordillera dieron a conocer que está próximo a dar un gran salto en su carrera de cara al Mundial Sub 20 que busca organizar el país vecino.

Según información entregada por TyC Sports, Stillitano se unirá al staff técnico de Javier Mascherano en la Selección Sub 20 de Argentina y trabajará con la albiceleste de cara al mundial de la categoría programado, en un principio, para mayo de este año.

“Más allá de este paso por el Rojo, Stillitano sumó muchos años como colaborador, primero con Ariel Holan, en Banfield, Defensa e Independiente, y luego de Gustavo Quinteros, en Tijuana de México y Colo Colo de Chile”, detallan en el mencionado medio.

Así las cosas, el ex Colo Colo será parte del cuerpo técnico de Mascherano que comenzará por estos días sus entrenamientos en Ezeiza pensando en la preparación para el Mundial Sub 20, que si bien es cierto todavía no fue oficializado en Argentina, es un hecho que se jugará al otro lado de la cordillera.