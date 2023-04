Luciano Arriagada tomó la valiente decisión de partir de Colo Colo a Athletico Paranaense de cara a esta temporada 2023. El formado en casa se fue tras un 2022 con nulas oportunidades por parte de Gustavo Quinteros, quien lo tuvo siempre bien atrás en la lista de sus delanteros en el primer equipo albo.

Pese a que los minutos de juego han sido más bien escasos para Arriagada en el fútbol brasileño, él está feliz su presente y hasta se dio el lujo de ser parte del equipo que acaba consagrarse campeón en el Campeonato Paranaense de manera invicta.

En charla con DaleAlbo el atacante declaró que “uno siempre sueña con ser campeón en el club en el que está e imagínate lo lindo que es que se te de tan rápido y apenas llegando. Es una muy buena forma de comenzar el año, me da más motivación que nunca para seguir esforzarme y trabajando duro para lograr muchas más cosas importantes con este club”.

Sobre lo que han sido estos meses en Brasil, el chileno afirmó que “la verdad es que la adaptación ha sido muy buena, aquí el fútbol es mucho más rápido e intenso y a la hora de jugar son más rápidos para las tomas de decisiones”.

“Me he adaptado súper bien gracias a los entrenamientos, el cuerpo técnico y los compañeros que me recibieron muy bien desde el primer día. También me sirvió el hecho de no tomarme mis vacaciones y seguir entrenando, llegue con muy bien físicamente a la pretemporada”, agregó.

Para finalizar, Arriagada dejó en claro que “la competencia por el puesto está muy buena. Hoy actualmente está Pablo y Vítor alternando constantemente la titularidad y yo entrando en los segundos tiempos. Trato de aprovechar cada minuto y partido para ganarme un lugar dentro del equipo. Vítor es una máquina y como persona me alegro mucho por el momento que está pasando”.

Luciano Arriagada ha disputado tres partidos desde su arribo a Athletico Paranaense, sumando apenas 74 minutos de juego y un gol en el Campeonato Paranaense. El chileno no es citado desde el 26 de marzo, cuando fue a la banca en la victoria de su equipo por 1-0 sobre Maringá.