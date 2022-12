Luciano Arriagada oficialmente dejó Colo Colo. El delantero formado en el Estadio Monumental ya viajó a Brasil para unirse a su nuevo club, Athletico Paranaense, y este miércoles dejó un sentido mensaje de despedida para el cuadro albo.

"Llegó el momento de despedirme del club de mis amores. Fueron 11 hermosos años en donde crecí como jugador y persona. Quiero agradecer a mis compañeros, a todos quienes trabajan en esta institución y también a la hinchada, que siempre me entregó un inmenso cariño", comentó.

"Mi pena más grande fue no poder devolvérselos con goles y muchas alegrias a todos ustedes. Siempre me he planteado grandes desafios en mi vida, quería consagrarme, ser goleador de Colo Colo y ganar muchos títulos para luego partir al extranjero. Lamentablemente, ante la falta de oportunidades y continuidad no pude conseguirlo", continuó.

El delantero tomó protagonismo en la temporada 2021 bajo al mando de Gustavo Quinteros, donde marcó dos goles en 10 partidos, pero perdió terreno en 2022, donde apenas sumó 27 minutos con la camiseta alba en el Campeonato Nacional.

"Estoy tranquilo porque siempre me entregué al máximo en cada entrenamiento y partido. Espero más pronto que tarde volver a casa como un jugador consagrado en el fútbol como siempre he soñado. Mi familia y yo siempre los llevarémos en nuestro corazón y estaremos deseándoles el mayor de los éxitos", cerró.

