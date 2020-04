Esteban Paredes entrega detalles de la reunión con dirigentes y aclara: "Es mentira que no me quiero rebajar el sueldo"

Este viernes, el plantel de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro se reunió en el Estadio Monumental para continuar con las negociaciones sobre el recorte salarial ante la crisis del coronavirus.

Tras la salida de los jugadores, el capitán, Esteban Paredes, sacó la voz y entregó detalles de la reunión: "De aquí a lunes llegamos a acuerdo. Quiero dejar en claro al hincha que el plantel está dispuesto a ayudar al club".

Además de esto, Paredes desmintió la versión de La Cuarta donde aseguraban que él no quería rebajar su sueldo: "La primera vez fue un no amable. Conciliador. Pero tras una reunión virtual, el camarín de Colo Colo se rebeló y fue el mismísimo capitán Esteban Paredes el encargado de darle el portazo en la cara a Aníbal Mosa".

"La leyenda viva del Cacique le dijo al patrón de ByN que no aceptarán una rebaja de sueldos y que no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada", consignó el diario.

"Es mentira que no yo no me quiero rebajar el sueldo", aclaró el Tanque en declaraciones recopiladas por ADN.