Esteban Paredes asume su nuevo rol como suplente en Colo Colo: “Puede ser que entre en los segundos tiempos”

Gualberto Jara, entrenador de Colo Colo, conversó con ESPN sobre el trabajo que están realizando con Esteban Paredes, quien por lesión y el parón por la pandemia del coronavirus no ha visto acción por mucho tiempo.

En ese sentido, el estratega interino partió confirmando que cuentan con él para el resto de la temporada, pero aseguró que lo deberán llevar con calma por su alta edad, situación que lo tendrá relegado en una faceta que no estaba acostumbrado: ser suplente y jugar algunos minutos en el complemento.

“Para nosotros el caso Paredes será muy importante, por todo lo que transmite, por lo que es para el equipo, por los goles que nos puede dar. Vamos a tratar de llevarlo bien en esta seguidilla de partidos, él está consciente. Hay que ponerlo en los momentos justos, aprovechar esos momentos y acompañarlo con el equipo en cuanto al juego en sí, apoyarlo, arroparlo para que pueda brindarnos toda su calidad y sus goles, es lo que más necesita y hoy no se encuentra”, partió mencionando.

Paredes salió lesionado en el duelo ante Palestino. (FOTO: Agencia Uno)

“Puede ser que entre en los segundos tiempos. Depende mucho de los partidos y las situaciones. Ojalá que no ocurra y podamos contar con todos en condiciones, pero si no tenemos otra alternativa tendrá que ir de entrada en un partido importante sin ningún problema. Luego veremos cómo se desarrolla en el transcurso del partido para ver si lo sacamos o no. Él tiene la capacidad y la experiencia para manejar esos momentos. Él mismo es capaz de decir ‘no puedo’. Ahí estará la gestión nuestra para colocarlo en el momento justo y aprovechar toda su capacidad”, agregó.

Sobre los trabajos que está realizando junto al plantel, expresó que “es cierto que le puede costar más volver que a otros. No es lo mismo un profesional de más edad que uno joven, sobre todo tras este receso. Le llevará más tiempo volver a adaptarse, ponerse a punto para la alta competencia. A diferencia de un joven que le será más rápido. Pero ahí es donde, en el caso de Paredes específicamente, lo hemos visto con mucha fuerza. Tiene un desafío personal de superar toda esa primera parte donde no pudo jugar mucho por las lesiones y la pandemia. Tiene toda la fuerza mental para meterse de lleno otra vez y brindar esa capacidad goleadora”, sentenció.