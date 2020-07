Gualberto Jara descarta refuerzos para Colo Colo: "Por un buen tiempo no se hablará de grandes contrataciones"

Después de cuatro meses sin actividad, Colo Colo volvió a los entrenamientos pensando en los próximos desafíos. Con Gualberto Jara a la cabeza, los albos quieren dejar atrás el mal arranque de campeonato, pero para lograrlo no habrá cara nuevas.

En conversación con ESPN, el actual técnico interino del cacique se refirió a lo que le está tocando vivir en el club y abordó el tema refuerzos, los que fueron descartados de lleno. "Ya Marcelo Espina lo aclaró: este plantel no se va a tocar y no llegará ningún refuerzo. La mayoría de los equipos pasarán por un período de austeridad".

"Posiblemente por un buen tiempo no se hablará de grandes contrataciones o mejorar los contratos. Es lo que dispongo y lo que vamos a tener a lo largo de todo este semestre. Estoy conforme, me gusta el plantel y haré todo lo posible para sacarle el mejor rendimiento", agregó.

Además, Jara dijo que por ahora solo se preocupa de lo que viene. "Las renovaciones se verán más adelante. Por mi parte debo sacarle el mejor rendimiento a todos, a los que terminan contrato, a los jóvenes, a todo el plantel. Después se verá. Si sigo al mando, participaremos de todo ese análisis con los que sigan o no".

Gualberto Jara descartó refuerzo para Colo Colo esta temporada y dijo estar contento con lo que tiene. Foto: Agencia Uno

No le molesta que suenen candidatos a la banca

Pese a que Marcelo Espina lo ratificó en la banca alba hasta fin de año, varios nombres han aparecido como candidatos para ocupar su puesto. "No me incomoda que se hable de nombres, esto es Colo Colo y todos sabemos lo que significa. Seguirán apareciendo, de hecho. Por mi parte ya estoy acostumbrado, pasé varias veces por esto. La tranquilidad de la confirmación, que vamos a tener un tiempo de trabajo se transmite a los jugadores para desarrollar la idea. Es normal todo el ‘ruido ambiente’. Me tengo que enfocar en el desafío de convencer a los jugadores", recalcó.

Finalmente, Jara no escondió sus ganas de seguir. "Colo Colo siempre seduce. En mi caso más aún, lo considero mi casa. Tuve la satisfacción de pasar momentos muy felices, con logros importantes, me dio mucho en mi carrera con Gustavo Benítez. Sería también para mí una posibilidad de devolverle lo que me ha dado a lo largo de mi carrera. Pero estoy tranquilo, consciente del momento, de la responsabilidad. Se verá más adelante".