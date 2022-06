Esteban Paredes anunció que se iba de Coquimbo Unido, pero aún no que se retira del fútbol. Si bien es un hecho, el máximo goleador del fútbol chileno está trabajando en el tema, sobre todo en lo personal para asimilar lo que se viene. “En mi cabeza pasan muchas cosas. Primero, le agradezco a Coquimbo por el año y medio que estuve ahí y ahora estoy cesante. Estoy estudiando para lo que viene en el fútbol y me voy de vacaciones con mis hijos, Esteban (18) y Vicente (14). Como son fanáticos de la NBA, vamos a ver el cuarto playoff a Boston. El 21 de julio me pongo a trabajar en mi despedida de diciembre. Queremos algo bonito, grande, donde la gente se entretenga, que sea el último partido no oficial en el Monumental vistiendo la camiseta de Colo Colo”, relató el artillero a LUN.

Sobre su estado físico, contó que “me infiltré muchas veces en este último tiempo y me pasó la cuenta, me entró una pubalgia muy dolorosa, que son terribles. Yo jugaba igual, el esfuerzo era muy grande y al otro día me molestaba mucho. Y ahí pensé en mi salud, porque hay muchos ex futbolistas que lo han pasado mal. No quiero que mañana no pueda jugar con mis hijos, con mis nietos. Lo veo por salud. Me infiltraba la entrepierna, se me estaba cargando para el tendón del isquiotibial del lado izquierdo, que todavía se me carga. Al final me estaba haciendo daño y tampoco estaba ayudando al equipo. Me convertí en una carga para Coquimbo y soy súper profesional. No quiero que digan que fui a puro retirarme. No voy a cobrar un sueldo si no puedo jugar tres o cuatro meses”.

“Es difícil que juegue de nuevo, pero el problema es que mi cabeza aún no asimila. Jugué 23 años como profesional y es fuerte dejar de un paraguazo el fútbol. Soy consciente que a lo mejor no voy a jugar más un partido profesional y de verdad mi mente todavía no lo asimila. Es duro. Me me puesto a pensar que a lo mejor los primeros tres meses de retirarse no son difíciles, pero después se echa de menos. Por eso hago otras actividades, para no pensar tanto en lo que hacía, entrenar-jugar, entrenar-jugar, la vida de camarín, concentrado los fines de semana. Ahora no, es diferente”, abundó.

Pero ya mira al futuro. “Estoy estudiando en el INAF para técnico. Abrieron un curso de excepción online porque hay muchos jugando en Europa, muchos. Soy compañero de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, nos vemos en zoom cada martes y jueves, dos horas cada clase. Luego hay grupos donde hacemos trabajos y nos ponen la nota. Ahora me tengo que ir con mi grupo a estudiar, mañana entregamos un trabajo sobre el talento en los niños y cómo detectarlo. Y los lunes estudio para gerente deportivo”, contó.

Sobre eso último, complementó diciendo que “es un curso de la FIFA de seis meses que lo hace Nicolás Burdisso, el gerente deportivo de la Fiorentina. Nos mandan trabajos. En Europa es muy distinto a Chile, allá está el dueño del club, el presidente y abajo el gerente. Así me mantengo ocupado para sacarme de la cabeza al futbolista. El tiempo no vuelve y uno tiene que cambiar el chip, es difícil y hay que ser sincero, pero aún no asimilo que ya no estoy jugando ni entrenando, por eso no he dicho que me retiro. Cuando vuelva de vacaciones, lo voy a decir. Es que quiero preparar algo bonito, agradecer a mucha gente que hizo posible mi carrera, jugadores, utileros, mi familia”.

En lo personal también han sido meses turbulentos para el ídolo de Colo Colo. “Me separé. No me gusta hablar del tema, es duro pero estoy tranquilo y me llevo muy bien con Jenny (Lastra) porque hay hijos de por medio y debo agradecerle mucho a ella, porque sin ella no hubiese logrado todo lo que logré. Ahora estaba en Coquimbo, llegué el viernes y me traje todas mis cosas. Estoy acá con mi padre, buscando casa o departamento para vivir tranquilo. No tengo pareja”, confesó.

Paredes volverá de sus vacaciones en julio y ahí espera anunciar su retiro oficial del fútbol profesional, que tendrá un partido de despedida en el Monumental con la camiseta de Colo Colo puesta.