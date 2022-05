La carrera de Esteban Paredes está muy cerca de finalizar y este jueves dio un paso más hacia el adiós al poner punto final a su paso por Coquimbo Unido pues en esta jornada se despidió de sus compañeros de equipo con los que no viajará para el compromiso como visitantes ante Curicó Unido.

El legendario delantero se manifestó a través de redes sociales para agradecer esta temporada y media en la institución. "Hoy toca despedirme de ustedes y, como siempre, lo hago dando las gracias. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa", comenzó el emotivo comunicado publicado.

"Cada grito de aliento, cada palabra de apoyo me sirvieron para dejarlo todo en este año y medio que estuve en el querido Coquimbo Unido. Me reencanté con lo que más amo que es jugar al fútbol, me entregué por completo por una camiseta que significa mucho: pasión, garra, esfuerzo y, por sobre todo, excelencia deportiva", añadió.

El histórico goleador de Colo Colo se mostró enamorado del club del norte del país. "No tengan dudas que mi corazón ya es un poco pirata, por su gente, por cada funcionario que desinteresadamente trabaja duro por hacer grande esta hermosa institución. Fui feliz en Coquimbo, fui feliz junto a mis compañeros llevando al equipo otra vez a Primera. Es un hito que no olvidaré", apuntó.

Paredes cerró por todo lo alto los agradecimientos a Coquimbo Unido. "Si en la cancha se dieron mejor o peor las cosas, es parte de esta hermosa actividad. Pero esa camiseta del Barbón la sudé con mucha pasión. Seguro nos volveremos a encontrar. Adiós y gracias por todo".