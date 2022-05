El eterno Esteban Paredes cuelga los botines y se despide del profesionalismo. Este jueves el delantero le comunicó al plantel de Coquimbo Unido que se retira, poniendo fin a una carrera llena de éxitos en el fútbol chileno.

Colo Colo, Santiago Morning, Querétaro y varios clubes más fueron parte de la leyenda del goleador en nuestro país. Pero si bien supo destacar en las canchas que jugó, hubo una en la que comenzó toda esta historia.

El Franja Juvenil de Cerro Navia fue el elenco en el que Esteban Paredes dio sus primeros pasos en el fútbol. Junto al equipo de su barrio en la infancia, el ex Visogol se mostró al mundo, para llegar a lo más alto del fútbol chileno.

Desde Villa Carrascal hasta el Monumental, pasando por México y dando que hablar incluso en Sudáfrica. El máximo artillero en la historia del Campeonato Nacional tuvo sus inicios en la población, donde aún no lo olvidan.

El hombre que descubrió a Esteban Paredes

El responsable de que Esteban Paredes accediera a jugar por el Franja Juvenil y diera sus primeros pasos en el fútbol recuerda lo recuerda con cariño. Johnny Aceituno fue el hombre que llevó al delantero a la cancha para que luego diera el salto y se transformara en profesional.

Tras confirmarse el retiro y en conversación con RedGol, el descubridor del goleador le habla desde lo más profundo. "Creo que debía retirarse ahora. Estaba a tiempo para hacerlo con gloria y honores. Está justo en el momento".

Johnny Aceituno recuerda la época en que encontró a ese niño que no se cansaba de hacer goles. "Yo a él lo descubrí en la población. En ese tiempo jugaba en primera ahí. Mi padrastro era el presidente del club y para que no me metiera en la droga, me dio la responsabilidad de hacerme cargo de esa serie nueva".

Pero no fue ahí donde Esteban Paredes dio que hablar. De hecho, ya en terrenos más pequeños y con menos edad mostraba su talento. "Lo vimos jugar en la cancha de baby. Siempre fue bueno, de chico".

El delantero tampoco ha olvidado su cuna futbolística y así lo recalca Johnny Aceituno. "Cuando jugó contra Colo Colo le mandé ánimos y éxito. Me agradeció. Es un tipo muy agradecido".

Finalmente y para profundizar en la pena que deja el retiro de Esteban Paredes, su descubridor deja claro que hasta ahora no hay nadie que pueda hacer lo del goleador del fútbol chileno. "Estamos lejos, lejos", sentenció.