Esteban Paredes: "Traería a Arturo Vidal a Colo Colo y en un año te recupera la plata"

Esteban Paredes habló en extenso con el programa Todos Somos Técnicos del Canal del Fútbol y el delantero de Colo Colo explicó por qué sería un buen negocio concretar el retorno de Arturo Vidal pese a que económicamente aparece inviable.

A Visogol lo pusieron contra las cuerdas y le preguntaron, en el caso hipotético de ser el presidente del Cacique, a quién elegiría como refuerzo entre cuatro opciones: el King, Claudio Bravo, Jorge Valdivia o Jaime Valdés.

“Traería a Arturo Vidal. En un año te recupera la plata. Lo elijo porque es un guerrero, le puede dar mucha dinámica al equipo en el medio, tiene voz de mando y tácticamente puede llevar a Colo Colo a lo más alto. Por todo lo que corre y su ímpetu lo elegiría a él”, dijo Paredes al CDF.

Por otro lado abordó el largo parón y reconoce que en medio de la polémica y quiebre con la directiva de Blanco y Negro, Colo Colo es el equipo que está peor parado, pues ni siquiera ha realizado trabajos de forma remota luego que la concesionaria se acogiera a la Ley de Protección del Empleo para no cancelar los sueldos del plantel.

“No hemos tenido ninguna noticia de nadie ni de cuando volver o los protocolos. Es difícil volver a entrenar, el profe Gualberto seguirá y vamos a tratar de dar lo mejor para Colo Colo, todavía tenemos Copa Libertadores y hay que ser profesional al cien por ciento”, expuso.

Añadió que “somos los más atrasados. Esperemos que para esta semana o la otra podamos tener contacto con alguien del club para estar más informados y saber lo que tenemos que hacer más adelante”.

También fue consultado por el momento de colgar los botines: “como todos saben, he sido hincha toda mi vida de Colo Colo, desde que tengo uso de razón. Fui a la barra. El sueño de cada uno es jugar por Colo Colo y retirarme acá es el sueño que tengo”, cuenta.

Sentenció que “dadas las circunstancias está complicado el tema, porque ha pasado un año desde el estallido social, cinco o seis meses por la pandemia y ya va casi un año que no se ha jugado. Físicamente me siento súper bien, no sé qué pasará a fin de año, pero el tiempo lo dirá. No voy a decir que me voy a retirar a fin de año, porque ya me pasó una vez y no quiero que me vuelva a pasar, quiero pensarlo bien. Terminando el año tomaré una decisión hablando con la familia”.