En solo dos meses: Esteban Paredes ha perdido ¡100 millones de pesos! por concepto de sueldo

El quiebre entre los jugadores de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro es historia conocida por la opinión pública, pues no lograron llegar a un acuerdo para rebajar las remuneraciones, en plena pandemia del coronavirus, y el club se acogió a la Ley de Protección al Empleo.

En ese sentido, el diario El Mercurio realizó el ejercicio sobre las pérdidas que están teniendo los futbolistas del Cacique, pero ejemplificado en su máximo referente: Esteban Paredes, uno de los jugadores que, a pesar de no ser partícipe de las negociaciones, fue el que más revuelvo mediático causó por sus declaraciones en diversos medios criticando el actuar de los dirigentes de ByN, en particular el de Harold Mayne-Nicholls.

Según informa el citado medio, Paredes ha perdido cerca de 116 millones de pesos, pues recibía un sueldo mensual de 40 millones de pesos, monto que alcanzó a percibir en marzo. Sin embargo, en abril cobró un millón 700 mil y en mayo un millón 265 mil pesos, pues el club ya estaba acogido a la Ley.

Esteban Paredes es el máximo goleador del fútbol chileno y es el último gran ídolo que tiene el Cacique. (FOTO: Agencia Uno)

Pero ¿de dónde salen esos montos percibidos por el artillero? Según la norma una vez que el empleador es acogido por la Ley de Protección al Empleo, el trabajador recibirá de la AFC un pago mensual que corresponderá a un porcentaje de su sueldo. No obstante, en el caso de los futbolistas, al ser empleados con contrato de plazo fijo, la tabla establece que deben cobrar: un 70 por ciento el primer mes, 55 el segundo y 45 el tercero.

Pero eso no es todo, porque esos porcentajes no equivalen al sueldo real, en este caso de Paredes, sino a un tope imponible de 80,2 UF ($2.303.023), lo que significa que el ídolo del Popular recibió el 70 por ciento de ese monto el primer mes, el 55 ahora en mayo y el 45 en junio.

Además, el mismo medio consigna que Nicolás Blandi, delantero argentino que llegó este semestre al club, no se pudo acoger a esta ley, por no cumplir con los requisitos, y, por lo mismo, no está recibiendo ningún pago de remuneración.