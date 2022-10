De Peluca a Pelucais. Maximiliano Falcón se alisó el pelo para pagar la apuesta por el título que ganó Colo Colo este año, quedando con un new look que a sus compañeros les hizo mucha gracia. A tal punto que usaron sus redes sociales para reírse del uruguayo.

Emiliano Amor habló en conferencia de prensa este martes y detalló las risas que hubo en el camarín por este hecho. "Hoy fueron todo tipo de burlas", contó el defensa que debió afeitarse para pagar su parte de la apuesta.

Claro que fue Falcón el que se llevó las risotadas más grandes. "Parecía el escudo de Colo Colo. Que se ponga una colita, quizás le queda mejor", dijo el ex Vélez Sarsfield con bastante humor. "Son apuestas que hay que cumplir", agregó.

Luego se refirió a lo que fue su parte del acuerdo, al estar sin barba en el entrenamiento de esta mañana. "Se me ve la cara más grande y me decían cara de bebé o cara de guagua, como dicen acá", comentó el defensor argentino.

Complementó manifestando que "yo no me acordaba de la apuesta, el Torta sacó el video a la luz. Esa vez estábamos almorzando en Brasil, en Fortaleza, y me toqué la barba rápido porque me agarraron desprevenido".

Peluca y Amor partners

En cuanto a lo futbolístico, habló de lo bien que se siente con Maximiliano Falcón en la zaga, donde llevan dos años jugando juntos. "Con Falcón viene del año pasado el entendimiento dentro y fuera de la cancha, venimos hablando y entendiendo las virtudes de cada uno", indicó.

Amor expresó finalmente que "también nos tapamos los defectos del otro. Nos comunicamos para saber cuándo presionar, cuándo ir para atrás, cuándo sale uno y el otro le cubre la espalda. Aunque haya puteadas, nos respetamos mucho".