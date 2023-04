Un momento feliz vive Maximiliano Falcón en Colo Colo. Tras las polémicas a principios de temporada, donde fue expulsado ante Everton y castigado por Gustavo Quinteros por la acción, ahora volvió a la titularidad y nuevamente es un fijo en la línea de tres que paran los albos semana a semana.

Pero no solo eso. Peluca volvió con todo y, salvo el partido ante Palestino, donde tuvo algunas vacilaciones, ha demostrado que está en un nivel superior al resto de la defensa alba y que es un verdadero líder para esa última línea.

Es por eso que el urguayo tiene tiempo para disfrutar con los hinchas y este martes tuvo su gran debut en una plataforma que está de moda para los futbolistas: Twitch. Tal como Sergio Agüero o el propio Gabriel Suazo, que ahora está en Francia, Falcón realizó una divertida transmisión donde tuvo tiempo para compartir con los hinchas.

El defensa contó una serie de anécdotas y también recordó momentos en Colo Colo, incluyendo partidos de esa campaña del 2020, donde fue uno de los héroes de la salvación alba para no caer a la Primera B.

Pero sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando uno de los hinchas le preguntó si es que jugaría por la Selección. "Me faltan dos años mas en Chile todavía. Si me esperan y me quedo, jugaría por Chile", recalcó, generando la felicidad de quienes veían la transmisión.

Además, también realizó divertidas comparaciones con sus compañeros. ¿Damián Pizarro o Haaland? Yo me quedo con Pizarro. Acá amamos a Pizarrito, papá. ¿Oroz o Gareth Bale? Oroz papi, ¿no ves cómo se lo comió en velocidad? ¿Bouzat o Roberto Carlos? Ni se tiene que decir eso, Bouzat GOAT. ¿Pizarro o Kross? Pizarro obviamente, el mini Káiser.

Otro de los momentos que divirtió a los hinchas fue cuando hizo su aparición el hijo de Peluca, Domingo. Quien incluso le desordenó los calcetines, generando el reto de Falcón, aunque obviamente en un tono absolutamente distendido.