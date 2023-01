Goles son amores. El fútbol tiene su punto cúlmine cuando una pelota entra en el arco, algo para lo que trabajan todas las líneas de un equipo. Y Colo Colo en la temporada 2022 disfrutó mucho eso, pues el elenco logró anotar 75 anotaciones en competencias oficiales.

El desglose es el siguiente: 54 en el Campeonato Nacional, 9 en Copa Libertadores, 7 en Copa Chile, 3 en Copa Sudamericana y 2 en Supercopa. Todo eso en 43 encuentros, con un promedio de 1,74 goles por partido.

El problema para Gustavo Quinteros de cara a este 2023 es que gran parte de esos tantos llegaron por jugadores que no estarán esta temporada en el equipo. Los cálculos no fallan y el 72% de los goles del año pasado hoy no están en Colo Colo.

Entre las cinco competencias nombradas, Juan Martín Lucero se matriculó con 24 anotaciones; Gabriel Costa con 13; Pablo Solari con 7; Gabriel Suazo con 3; Matías Zaldivia con 2; Carlo Villanueva 2 y Christian Santos 1, completando un total de 52 anotaciones. A ello se suman dos autogoles propiciados por Suazo (ante la U. de Chile) y otro por la combinación Solari-Lucero (ante Fortaleza).

Un problema enorme para una escuadra que se queda con jugadores de poco poder de fuego frente al arco rival, según lo que se pudo ver en la temporada pasada y que deberán mejorar su producción.

Entre los que aparecen actualmente en el plantel y que anotaron el 2022 están Alexander Oroz, Marcos Bolados, Leo Gil y Emiliano Amor como los más goleadores, con 3 tantos. Luego vienen Esteban Pavez (2), César Fuentes (2), Cristián Zavala (1), Agustín Bouzat (1), Marco Rojas (1) y Maxi Falcón (1), más un autogol de Fortaleza propiciado entre Gil y Pavez. En total, solamente 21 tantos.

A pesar de la evidente dificultad que hay en el asunto, Alfredo Stöhwing manifestó en el estadio Monumental que "no estamos despotenciados", aunque urgentemente deben concretar la llegada de delanteros goleadores para paliar la salida de jugadores que alegraron a la hinchada el año pasado.