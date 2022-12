El feroz ninguneo de Esteban Pavez a Matías Zaldivia y su paso a la U: "No me va ni me viene"

Colo Colo sigue con su búsqueda de renovación del plantel para la temporada 2023. El Cacique, que dejó partir a tres de sus principales figuras para el plantel de este año (Gabriel Costa, Gabriel Suazo y Óscar Opazo) necesita sumar caras nuevas para poder competir en Copa Libertadores

Pero más allá de los tres titulares, a los albos se les fue uno que duele particularmente: Matías Zaldivia. El ahora defensor de la Universidad de Chile cruzó la vereda tras siete años vistiendo la camiseta blanca buscando una revancha en el fútbol chileno.

Hoy, en el retorno de Esteban Pavez a los trabajos con Colo Colo, el volante se refirió a la situación del formado en Chacarita Juniors. Pavez no quiso entrar en polémicas con Zaldivia, pero igual le tiró de manera implícita.

“Es cosa de él, él toma la decisión. No me va ni me viene porque, obviamente, los jugadores cumplen su paso y su ciclo. A mí me ha tocado ir y volver varias veces y esa fue su decisión. No estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Mejor pregúntenme por Ramiro González o Matías Moya, quienes fueron los que llegaron", explicó

Pavez, quien asoma como titular y capitán de cara al 2023, se realizó los trabajos médicos en la Clínica Meds y ya desde mañana se integrará a los entrenamientos con el equipo.