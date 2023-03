El irregular presente de Colo Colo ha hecho que los muros del estadio comiencen a sudar toda clase de malos augurios. Y el panorama parece no ser el mejor, de acuerdo al balance que hizo Felipe Bianchi en el programa Círculo Central, y que abordó específicamente los aspectos económicos del primer equipo del Cacique.

¿Monto de la planilla en el cuadro popular este 2023? El periodista no titubeó y sentenció que se eleva sobre los "771 millones de pesos mensuales. No es un dato que inventé o que alguien me llamó por teléfono. Está publicado por El Mercurio, es el dato oficial de la ANFP. No incluye al cuerpo técnico", explicó el comunicador.

Redgol se comunicó con Colo Colo, pero no hubo precisión sobre el gasto en remuneraciones de los futbolistas o de una cifra acumulativa que permita dar referencia al costo de los sueldos. Otro allegado al club le aseguró a este medio que "la cifra está por ahí, pero sí incluye a Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico".

Pero la cantidad que más remece las arcas albas es la que corresponde al ítem de jugadores Clase A, y que de acuerdo a Bianchi cobran "más 70 millones de pesos, según le contó el directorio de Colo Colo a este programa", agregó. "Se trata de cuatro jugadores y tres de ellos son refuerzos, pero no han sido mucho refuerzo que digamos", precisó el comunicador.

Como la zona más reforzada en el Cacique es la del ataque, todas las miradas recaen sobre los elementos ofensivos que incorporó Gustavo Quinteros: Leandro Benegas, proveniente de Independiente de Argentina; Carlos Palacios, ex Vasco da Gama; Darí Lezcano, ex Juárez y Fabián Castillo, que llegó desde Tijuana.

El próximo compromiso de Colo Colo será de carácter amistoso, el próximo sábado en el estadio Monumental, donde el cuadro popular será anfitrión de Colón de Santa Fe en el partido que marcará la despedida oficial del fútbol para Esteban Paredes, y que servirá de preparación para el debut en Copa Libertadores, la primera semana de abril.