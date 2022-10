El defensor uruguayo Maximiliano Falcón se ha convertido en uno de los jugadores más regulares de Colo Colo y deja atrás los altibajos de su primer año en el fútbol chileno, en un escenario que aplauden en su país natal. Es que el Peluca, cuyo pase pertenece en un 50 por ciento al club Rentistas, abriga esperanzas de "un buen negocio".

Así lo reconoció el presidente del conjunto charrúa, Nicolás López, en diálogo con radio Cooperativa. "Lo que queremos nosotros es hacer un buen negocio, vender el porcentaje en un buen valor, porque se valorizó el jugador, a eso apostamos cuando nos quedamos con su 50 por ciento", explicó el dirigente oriental.

Con 25 años y más de un coqueteo con la selección uruguaya, Falcón jugó todos los partidos internacionales de Colo Colo esta temporada, en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y además suma más de un 85 por ciento de participación como titular en el Campeonato Nacional, con el equipo de Gustavo Benítez.

"Lo conocemos bastante y sabíamos que iba a triunfar en Chile, como lo va a hacer en cualquier mercado, porque es un jugador con mucha calidad", explicó el timonel de Rentistas, quien aclaró que todavía no existe "ningún acuerdo" y que "sigue todo normal. No he hablado con su representante, pero claro que para nosotros es muy importante el tema del porcentaje", aseguró López.

Peluca Falcón desde el inicio en la final ante Curicó



Ajeno a toda esta situación, Maximiliano Falcón se alista para una verdadera "final" en Colo Colo este domingo. El defensor uruguayo aparece entre los titulares que exhibirá el Cacique cuando reciba a Curicó Unido en el estadio Monumental, duelo que puede darle a los albos su primera estrella después de cinco años.

El elenco de Gustavo Quinteros anuncia formación con Brayan Cortés en portería; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil en a medular, Agustín Bouzat, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. El encuentro está programado para las 17:30 horas y será dirigido por Julio Bascuñán.