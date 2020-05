Diputada Erika Olivera defiende invitación a Esteban Paredes: "Lo hemos visto muy activamente en busca de llegar a acuerdos"

La invitación de la Cámara de Diputados a Esteban Paredes recibió críticas, entre ellas la de Juan Cristóbal Guarello, por lo que la congresista Erika Olivera, explicó y defendió la participación del capitán de Colo Colo.

”Esteban Paredes es el líder del plantel de Colo Colo y es a quien hemos visto muy activamente en busca de llegar a acuerdos, pero principalmente es el representante durante estas negociaciones que llevan los jugadores con Blanco y Negro", aseguró la congresista.

Agregando que "es importante tener su testimonio en esta comisión porque precisamente la negociación entre la Sociedad Anónima y los jugadores ha sido complicada y difícil de comprender, en consideración que Colo Colo tiene más ingresos que otros clubes, pero a pesar de eso se ha resistido a llegar a un acuerdo con sus trabajadores”.

El delantero albo comparecerá vía zoom a la sesión extraordinaria de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.

La idea es tomar conocimiento de la situación contractual de los jugadores profesionales y los efectos que han tenido en sus vínculos laborales la pandemia que azota al mundo.

”Yo creo que no nos podemos quedar ajenos a la situación que está viviendo el fútbol chileno, no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que lo tienen todo, porque no es así. Los futbolistas hombres y mujeres, independientes de quién les pague, son trabajadores y ante la ley deben tener igual protección de sus derechos. Es por eso que solicité esta comisión especial con el fin de analizar cómo ha sido aplicada la ley 21.227 que permite la suspensión de contratos de trabajo”.