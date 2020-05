Diego Rubio explica por qué se fue de Colo Colo: “No sentí la confianza para seguir en el club”

Diego Rubio no se olvida de Colo Colo, porque en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV explicó por qué decidió dejar el club a temprana edad, a pesar de que en los pocos partidos que jugó estaba destacando.

“Yo elegí ir a Sporting de Lisboa por el proyecto. En Colo Colo en ese momento ficharon a tres delanteros, creo que no sentí la confianza para seguir en el club”, mencionó sobre el tema.

Al ser consultado sobre Gualberto Jara, actual DT de los Albos, y la influencia que tuvo en él, expresó que “de chico jugaba de 10, pero Jara me fue probando de extremo. Me gusta jugar de media punta. Trato de mirar mucho a los jugadores, mi ídolo es Humberto 'Chupete' Suazo”.

Diego Rubio celebrando una anotación con la camiseta de Colo Colo. (FOTO: Agencia Uno)

Sobre la selección chilena, mencionó que “lo más importante para estar en la selección es jugar en el club. Eso es lo principal. Todos sabemos la expectativa de la selección, hay que rendir. Hoy hay una presión mayor, Chile es bicampeón”.

En la misma línea, complementó que “el año pasado tuve mucha confianza, jugué muchos partidos y pude ser convocado a la selección, en uno de mis mejores momentos”.

Finalmente, sobre su presente en Colorado Rapids de la MLS y su rendimiento señaló que “estamos entrenando de manera individual en cancha. Para volver a jugar en la MLS debe haber una seguridad real”.

“Creo que lo que más he mejorado es el tema mental. He aprendido mucho. He tenido oportunidades en cada club que he defendido. Hoy no sólo entreno, sino que me quedó después de la práctica para seguir mejorando”, sentenció.