Diego Rubio admite que le gustaría volver a Colo Colo: “En el momento que llegue una propuesta, lo voy a pensar”

Diego Rubio tuvo un breve paso por Colo Colo, pues solo estuvo un semestre (10 partidos y seis goles), pero con ese registro le bastó para dar el gran salto y llegar al Sporting de Lisboa de Portugal. Sin embargo, su carrera no despegó en Europa y ahora con 26 años se encuentra jugando por Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS).

En ese sentido, en una entrevista con el portal Fútbol Joven, el artillero se refirió a la opción de volver al Cacique y mencionó que "en mi caso, creo que es muy necesario que el club a uno lo quiera y lo pida. Ha habido conversaciones en el pasado, pero nada más que eso. Hoy escuchaba a Jorquera, y decía 'no puedo volver a un lugar que no me quiera'. Por eso, yo creo que en el momento que pase, lo voy a pensar".

En la misma línea confesó que “hubo conversaciones con otros equipos chilenos, pero no se dio en el tiempo, porque justo me había cambiado de equipo. No fue tan fácil, pero no voy a decir jamás qué equipos eran”.

Rubio se estrenó con 17 años en Colo Colo. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre sus participaciones en la selección chilena de Reinaldo Rueda, expresó que "es un entrenador con mucha experiencia, con muy buenos resultados. Siempre he dicho que en los amistosos probó jugadores, pero después en la Copa América lo hizo muy bien y el equipo jugó bastante bien, entonces solo tengo buenas palabras para él".

Y sobre el compartir camarín con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel o Claudio Bravo, señaló que “ellos siempre nos dan la confianza, te dan palabras de tranquilidad. Ellos ayudan mucho, pasan su sabiduría o simplemente te dan la confianza necesaria para que uno haga lo que hace en el club”, sentenció.