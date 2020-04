Dramático: Alexis Sánchez puede quedarse sin jugar hasta septiembre

Una nueva incertidumbre se posa sobre el futuro de Alexis Sánchez, después de que la FIFA comunicara que no podrá ser inscrito en Manchester United cuando termine su préstamo con el Inter de Milán, el próximo 30 de junio.

Esto supone una nueva complicación para el chileno. Se estima que las ligas europeas comenzarán durante junio, pero si no lo hacen, el Niño Maravilla puede quedarse sin jugar hasta septiembre, cuando se inicie la próxima temporada.

Así se deduce de las palabras del director legal de la FIFA, Emilio García Silvero, que en declaraciones a Cope de España aseguró que, en caso de que el chileno regrese a Old Trafford, no podrá ser inscrito para la presente campaña.

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", dijo el personero.

Esto significa que aunque venza el préstamo y Alexis regrese a Manchester United, no podrá jugar. "Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha", aclaró.

De esta manera, Alexis solo tiene dos alternativas. Que el fútbol se reinicie lo antes posible para alcanzar a jugar en Inter, o bien, que el cuadro lombardo pueda renovar por algunos meses su préstamo.

Esta segunda opción parece compleja ante el alto costo que representa el chileno, al que Inter le paga una fracción del contrato que firmó en 2018 con Manchester United.

De esta manera, habrá que sentarse a negociar o esperar que el fútbol se reinicie lo antes posible, para que podamos ver las últimas fintas del chileno en Italia.