Joan Cruz irrumpió en Colo Colo con la misión de ser una de las jóvenes figuras, pero con el paso del tiempo se fue quedando en el camino. El mediocampista, llamado a ser una de las promesas de la cantera alba, perdió terreno y pasó al olvido en 2022.

Si bien de la mano de Gustavo Quinteros comenzó a hacer sus primeras armas como profesional en el 2021, el año pasado extravió su protagonismo. Tanto, que apenas alcanzó a sumar minutos en el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

En medio de eso y con el torneo ya finalizado, un problema surgió para Colo Colo cuando los representantes de Joan Cruz avisaron que no cumplía con los requisitos de contrato para seguir. Y si bien en los albos se defienden de que sí, el conflicto aún no tiene solución.

Con este panorama por delante, el futuro del joven volante es toda una incógnica. Y ante esto, en la última edición de Pauta de Juego, Coke Hevia lanzó una potente reflexión sobre el jugador para el futuro.

"Joan Cruz todavía no sabe de su continuidad. Una de las potenciales joyitas del club no se sabe que, si está libre o no, si renueva o no. Un jugador que apareció que tiene cosas interesantes, pero que también es bueno poner los pies en la tierra", lanzó.

Ahí, Coke Hevia bajó de la nube al mediocampista, considerando su presente en la selección chilena. "Hoy es banca en la Sub 20, de arranque. Seguramente jugará Norambuena, Assadi, Osorio y Conelli. Ahí es donde uno dice ‘Aterricémoslo'".

"Acá en Chile pasa que se agrandan, pero bueno, mientras lo haces pedazo en la semana, le pegas un cachamal y lo retas, lo haces jugar. ¿Sabes por qué? Aún me acuerdo cuando entró contra la Católica y cambió el partido con ese pase cruzado a Parraguez", añadió.

Finalmente llamó a Gustavo Quinteros y el Cacique a apostar más por el volante. "Por más gil que te puedas poner, ¿por qué le quitan la posibilidad de jugar? Si quieres castigarlo, castígalo, quítale la plata, lo puteas en la semana, que los grandes lo aprieten, pero déjenlo jugar".

Joan Cruz intenta solucionar su problema legal con Colo Colo antes de pensar en volver a la cancha. Será su misión ahora convencer al técnico, si es que sigue en el Monumental, para sumar minutos.