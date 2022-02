Tal como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, Juan Guillermo Córdova se juega su boleto a Qatar 2022 en un mes más. El lateral derecho de Huachipato y rival de Colo Colo este domingo integra hace cinco años la selección de Canadá, que se encuentra a un paso de clasificar a la Copa del Mundo por la Concacaf.

Hijo de canadiense, adquirió la nacionalidad después de jugar por Chile a nivel Sub 20. "Eso partió en 2017, que recibí un llamado de la sub 23 de Canadá y me permitió ir a una gira a Qatar, con muchos compañeros que hoy siguen en la selección adulta, para prepararnos y motivarnos a volver", recuerda en diálogo con RedGol.

Después, Córdova pudo jugar dos amistosos por los Canucks y aparecer en el inicio del camino al próximo mundial. "Ahora vamos punteros en las eliminatorias, estamos a dos partidos de clasificar directo y para mí este año es muy importante, es un año importantísimo, porque el objetivo es estar en la nómina, considerado para poder ir al Mundial. Es el sueño de cualquier jugador", confiesa.

Por eso, tiene altas expectativas: "Quiero seguir creciendo, quiero seguir una carrera más ascendente, quiero ir a una liga más competitiva, para poder llegar a un Mundial. Creo que los entrenadores van a priorizar a los jugadores que están en mejores ligas y en mejores equipo".

Con Alphonso Davies y Jonathan David como referentes, Canadá se enfrentará con Costa Rica, Jamaica y Panamá en la última semana de marzo y tendrá la primera opción para ganar uno de los tres pasajes directos a Qatar 2022 que entrega la Concacaf.

"Colo Colo es un equipo con mucha jerarquía"



Pero lo primero es el desafío por la cuarta fecha del Campeonato Nacional ante Colo Colo, este domingo en el estadio Huachipato CAP Acero, que tendrá el morbo del enfrentamiento entre el entrenador acerero, Mario Salas, y su anterior equipo en el fútbol chileno.

"Mario es muy estudioso. Siempre estamos estudiando a todos los rivales. Vemos constantemente videos de todos los que hemos enfrentado y esta semana estamos preparando cómo enfrentar a Colo COlo y abordar sus falencias", explica Juan Córdova.

El lateral sabe que será un choque exigente: "Obviamente sabemos que Colo Colo es un equipo con mucha jerarquía, que viene jugando bien. No empezó bien el torneo, pero es un gran equipo, que maneja muy bien la pelota y tienen jugadores muy rápidos arriba".

La idea en la escuadra siderúrgica es imponer la localía. "El partido será de mucha intensidad, porque los dos somos equipos intensos, con mucho ida y vuelta. Tenemos que saber manejar la pelota nosotros, no darles el protagonismo. Como cualquier equipo grande, Colo Colo se va a sentir incómodo si le quitas la pelota y esa puede ser un arma", sentencia.

Huachipato y Colo Colo se enfrentarán este domingo desde el mediodía con arbitraje de José Cabero.