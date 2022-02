Rodolfo Neme habló con Paulo Flores y RedGol a espera del duelo entre la selección chilena y Uruguay por la última fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. El entrenador charrúa y ex ayudante de Martín Lasarte en Universidad de Chile y la Católica analizó lo que será el encuentro con dos equipos que luchan por meterse en el Mundial.

“Ojalá que Uruguay clasifique antes, ir con tantas preocupaciones a jugar a Chile, que si no llegamos a ganar o empatar en Montevideo, será un partido definitorio. Sobre todo para Uruguay, y para Chile dependiendo de su resultado contra Brasil”, dijo Neme en La RedGoleta.

Sobre Lasarte comentó que “últimamente no he tenido contacto con Martín. ¿Si deja fuera a Uruguay? Son las reglas del juego, lo que tiene que hacer él es tratar de clasificar a Chile. Ojalá clasifiquemos los dos, pero el que la tiene más difícil es Chile porque juega contra Brasil”.

Y Uruguay viene renovado tras la salida de Óscar Washington Tabárez y el arribo de Diego Alonso en la banca de la Celeste: “cuando hay un proceso de muchos años y esa persona se va hay un recambio, un espíritu nuevo en algunos futbolistas, ilusiones en algunos que no estaban. Yo no quiero hablar mal del Maestro Tabárez que tanto nos dio y a quien admiro, pero después de estar como 16 años en la selección, por más que no lo quieras te aburguesas, como que te quedas y te sentís muy parte de. Esto es dinámico y si no ganas nadie tiene el puesto asegurado”, expuso.

“Lo que vi fue un equipo uruguayo con otra actitud, adelantado en la líneas y defendiendo cerca del arco rival, con algunos cambios de futbolistas que le dieron otra frescura al equipo. Ojalá el cambio sea para bien. Aunque en los últimos partidos le ha tocado con los rivales más débiles y el Maestro Tabárez venía de jugar contra Brasil y Argentina”, complementó.

Por último, el charrúa analizó el desempeño de Marcelo Allende en el City Torque y el arribo del uruguayo Álvaro Brun a Universidad de Chile.

“Allende juega muy bien, el equipo también juega bien y lo ayuda. A Brun lo conozco por haberlo enfrentado. Es un volante central típico uruguayo, de buen porte y manejo de balón. Ojalá le dé muy buenos resultados como el Chorri Palacios, que es un goleador espectacular. Es una muy buena incorporación para la U. Que siga convirtiendo y que la U vuelva a estar donde merece estar”, sentenció Rodolfo Neme.