Colo Colo sumó a Juan Martín Lucero este miércoles y el entrenador Gustavo Quinteros tiene a otro delantero para el Cacique 2022, poblando una zona ofensiva donde los albos ya contaban con amplio contingente.

Junto a Lucero arribó también el atacante Cristián Zavala y ya estaban en Colo Colo Iván Morales, Javier Parraguez, Gabriel Costa, Marcos Bolados, Pablo Solari, Christian Santos y Luciano Arriagada.

En Radio ADN, Danilo Díaz analizó el tema considerando que Colo Colo se arma “con la opción que se vaya alguno, yo creo que uno de los dos 9, Parraguez o Santos se va a ir porque la economía del club también lo necesita”.

Díaz agregó que “el problema no es que esté o no resuelto lo de Morales, el problema es dónde va, quién lo va a querer. Argentina ya no fue, es difícil y los argentinos no te pagan salvo que sea Boca o River. El mercado mexicano está cerrado y para Europa no está. ¿Dónde? La opción, porque por el que han preguntado muchos clubes, es Parraguez. Es un jugador apetecido por muchos clubes, pero no están en condiciones de cumplirle con su remuneración. Y él quiere seguir en Colo Colo”.

“También está el caso de Santos. Colo Colo va al torneo local comprimido porque se juega el Mundial de Qatar, por lo tanto el 5 ó 6 de noviembre hay que tener todo cerrado. A lo que voy: tienes los partidos del torneo local, no sabemos con cuántos equipos en Primera División, más los seis partidos de la Copa Libertadores. Si Colo Colo avanza… o sea, necesitas un plantel de 20 ó 22 jugadores profesionales. Yo creo que Parraguez es hoy el segundo nueve. Está entre él y Morales… pero Morales tuvo un buen primer semestre y después decayó. Y Parraguez las veces que entra, rinde”, complementó el tenor.

Por último, el periodista antofagastino sentencia que “Lucero jugó contra la Católica… sobre todo por sus condiciones y características, para nuestro medio es un jugador difícil de aguantar”.