Daniel Morón responde a quienes lo tratan de vendido: "Pude irme a Palestino por más plata y no fue así"

Daniel Morón se dio tiempo para abordar las críticas hacia su persona y condición de ídolo de Colo Colo luego de dar un paso al costado como representante del Club Social y Deportivo en el directorio de Blanco y Negro.

El Loro hizo frente a aquellos que lo tratan de “vendido” por haber sido parte del directorio de la concesionaria o por dejar su cargo en medio de la crisis. Lo que no entiende mucha gente es que Morón nunca fue parte de ByN, sino un “fiscalizador” del CsyD Colo Colo dentro del directorio, tal como lo demandan los estatutos organizacionales del Cacique.

“Así como leo un alto porcentaje que me envía saludos y que les agrada como soy, lo que digo o que soy frontal, otros dicen que me vendí a Blanco y Negro por el dinero. Los respeto, pero no me voy a poner a contestarle a cada persona que dice lo piensa. No puedo entrar en esa”, dijo Morón en La Redgoleta de RedGol.

Agregó que “si me hubiese vendido por el dinero… yo en Colo Colo ganaba 600 mil pesos y tuve la oportunidad de irme a fines del 2018 con Ivo Basay a Palestino y no fue así, porque ya estaba en el directorio”.

Siguió complementando: “en junio de 2019 Ivo me vuelve a llamar y créeme que el sueldo que me ofrecía Palestino era muchas veces mayor a lo que recibía en Colo Colo. Pero estaba comprometido con el Club Social y Deportivo para representarlos en el directorio de Blanco y Negro. Yo no era de Blanco y Negro”.

Por último, El Loro sentenció que “yo soy un tipo que salgo a la calle, hago lo que tengo que hacer y digo lo que tengo que decir, lo que siento y lo que he vivido”.