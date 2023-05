Colo Colo sufrió su primera derrota en esta Copa Libertadores a manos de Boca Juniors. 2-0 venció el cuadro Xeneize al Cacique en el Estadio Monumental, en un partido donde los albos sufrieron cuando mejor jugaban. Una situación que hace que Daniel Morón se acuerde de la caída con River Plate el año pasado en el mismo torneo.

El gerente deportivo del Eterno Campeón habló tras la amarga caída en la Ruca, y de entrada lamenta que "si bien hoy caímos, y yo sé que me van a criticar mucho por lo que yo voy a decir, pero Colo Colo inició jugando bien. Lamentablemente cuando tú no cierras el partido o no haces los goles que te creas después estos equipos te lo hacen pagar caro".

"El año pasado nos pasó lo mismo, si ustedes recuerdan, contra River Plate. Nosotros tuvimos un gran partido contra ellos y por una equivocación arbitral y después en la jerarquía del equipo que teníamos al frente nos golpeó y nos hizo pasar un mal momento", complementó Morón.

Tras eso, el exportero albo campeón de la Libertadores 1991 detalló que "hoy jugaron los que estaban para jugar. Yo creo que es un muy buen momento para que crezcan los jóvenes también cuando no tenemos otros jugadores que tengan mayor jerarquía".

"Apostamos a los jóvenes. Hoy lo hizo muy bien Bruno Gutiérrez, lo hizo muy bien Daniel Gutiérrez. Entonces, cuando criticamos porque a veces no juegan los jóvenes, cuando juegan los jóvenes porque lo tienen que hacer, los criticamos también. Entonces, muchachos, esto es fútbol", disparó después.

"Yo sé que a la gente le duele el perder. Yo he estado en una cancha, me duele a mí también perder. Cuando he jugado, me duele perder. Pero bueno, es lo que tenemos. No creo que haya sido una mala presentación de un equipo en general. Creo que sí nos golpeó boca en momentos precisos y después cometimos algunos errores que dependieron de nosotros", cerró.