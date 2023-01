Colo Colo trabaja contra el reloj para traer los últimos nuevos nombres en este mercado de fichajes. Sumado a la búsqueda de un centrodelantero ante la salida de Juan Martín Lucero, los albos también quieren un lateral izquierdo para reemplazar a Óscar Opazo.

El nombre que se instaló como prioridad para Gustavo Quinteros fue Matías Catalán de Talleres de Córdoba. El defensor de 30 años no renovó con el club argentino y además no jugó en los últimos amistosos, dejando en claro que su futuro no está en T e ilusionando a los hinchas colocolinos.

Eso sí, el Cacique parece no ser el único interesado. En conferencia de prensa mientras está en Chile para enfrentar a la UC y a la U, el entrenador de Talleres, Javier Gandolfi, reconoció que la salida del lateral es inminente y aseguró que son varios los que han llamado al teléfono del argentino-chileno.

"Sé que está en conversaciones con distintos equipos. Es un jugador importante para Talleres y se ganó un lugar el año pasado. Entendemos que hay situaciones personales a resolver y somos muy respetuosos en la decisión que se va a tomar, tanto para el jugador como para nuestra institución", declaró el DT.

“Es un jugador muy importante en el juego aéreo. Tiene mucha velocidad, conoce el puesto y está preparado para jugar en cualquier equipo. Es más, lo hizo en Talleres ante 50 o 60 mil personas, todos los partidos. Entonces está más que capacitado", siguió.

Colo Colo espera por Catalán mientras ya aseguró Carlos Palacios y Leandro Benegas, quienes viajaron a Chile la semana pasada desde Vasco da Gama e Independiente, respectivamente. La búsqueda continúa por el centrodelantero que reemplace a Lucero, carrera donde el argentino Javier Correa toma ventaja.