El defensor uruguayo afirmó que comprende la decisión de su ex compañero en Colo Colo, pero que no la seguiría. “Es como si fuera Nacional-Peñarol, no me cambio de uno para otro”, señaló.

Matías Zaldivia dio una de las grandes sorpresas en este mercado de pases al fichar en Universidad de Chile luego de estar por siete años defendiendo la camiseta de Colo Colo. El zaguero no se hizo muchos problemas en cruzar la vereda sin ninguna estación previa, algo que obviamente no es compartido por varios.

Uno de ellos es Maximiliano Falcón, quien en conversación con TNT Sports dejó en claro que no está ni ahí con seguir los pasos de su ex compañero en el Cacique, afirmando que el tiene códigos que no rompería.

“Sí estuvo tantos años en el club más grande de Chile, por algo es. Yo le deseo lo mejor, ojalá le vaya bien. Me alegro por él. Yo a la U no iría obviamente, por códigos futbolísticos. Es como si fuera Nacional-Peñarol, no me cambio de uno para otro”, afirmó el Peluca.

En ese sentido el uruguayo sostuvo que “no significa que seas hincha de un club en particular, pero en realidad uno nunca sabe lo que puede pasar. Todo es muy personal. Imagínate que tu familia esté mal, pasando hambre, y seguro la decisión sería otra. Pero hoy no lo haría”.

Sobre lo decisión que tomó Zaldivia en este mercado de pases, el defensor señaló que “después hablaré con él y le mandaré un mensaje. No es la primera vez que pasa, y seguro seguirá pasando”.

“De Mati puedo decir que para mí siempre fue un gran jugador, que tuvo mala suerte con las lesiones. Pero es cosa de aceitarse, de retomar el nivel”, concluyó el Peluca.

Colo Colo enfrentará a la U en el Estadio Monumental el 12 de marzo por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2023, en lo que será el regreso de Zaldivia al recinto de Pedrero defendiendo a los laicos.