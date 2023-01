Universidad de Chile sacó un empate en el segundo amistoso de su Copa de Verano 2023. Tras debutar con una derrota ante Coquimbo Unido, la U buscó alternativas y mejoró, pero no pudo sacar un triunfo y se fue con un empate 1-1 ante Rosario Central.

Matías Zaldivia, que repitió titularidad y fue elegido como el jugador del partido, valoró la mejoría del equipo desde el partido con los piratas y valoró la competencia que existe entre los defensas centrales, donde considera que los cuatro (él, Nery Domínguez, Luis Casanova e Ignacio Tapia) pueden cumplir.

"Fue un partido duro, sigue siendo de pretemporada, se mejoró mucho desde el primero y se notan algunas cosas que estamos trabajando. Salvo el gol y una que otra más, tuvimos solidez defensiva", valoró el zaguero tras el término del partido.

"Eso es gracias a que tenemos una gran competencia con Nachito, Luis y Nery, somos cuatro centrales que todos los podemos hacer bien", siguió el defensa.

"Uno de los puntos a mejorar del partido con Coquimbo fue que eramos un equipo muy largo, Mauricio nos remarcó eso y tratamos de ser un equipo corto, estar con las líneas cerca, sobre todo el primer tiempo. Creo que de ese lado estamos conformes", destacó después.

Sobre la recepción que ha tenido en la U, el ex Colo Colo aseguró que "el club me recibió de gran manera, hace todo para que yo solo tenga que jugar al fútbol. Mi familia está bien, yo estoy bien y solo me queda rendir en la cancha".