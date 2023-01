Curicó Unido aparecía como un candidato serio para quedarse con Cristián Zavala ante sus deseos de partir de Colo Colo. El mismo DT del equipo, Damián Muñoz, había confirmado que quería al atacante entre sus filas, pero el fichaje finalmente no se pudo dar.

Así, sin el esperado arribo de Zavala, el cuadro tortero dio por cerrado su mercado. Así lo confirmó su presidente, Patricio Romero, quien aseguró que no lucharán por traer a otro jugador y además se refirió a lo que fue su interés por Zavala, donde acusa que esperaron mucho por una respuesta de Colo Colo.

"Era un jugador que estaba muy lejos de Curicó Unido. La oferta no fue aceptada, luego de haber hecho una propuesta hace un mes y medio en la cual no tuvimos respuesta alguna. El club va gastando recursos en otras cosas y la oferta cada vez va bajando un poco más”, declaró Romero en Frecuencia Deportiva.

"No veo necesaria la llegada de otro jugador, el equipo está muy bien conformado. Para mí, el plantel ya está cerrado", concluyó el timonel del cuadro maulino, que este año disputará Copa Libertadores.

Por su lado, Zavala confirmó durante la Supercopa que su futuro cercano no está en Colo Colo y que seguramente partirá a préstamo durante esta temporada. Luego de no concretar su arribo a Curicó, una opción apareció para el atacante en Godoy Cruz de Argentina.

"Donde me toque ir lo intentaré hacer de la mejor manera, como siempre lo digo, para dar ese salto en mi carrera. Lo que necesito es continuidad. Tener un partido. Si no ando, que me den otro y ahí agarrar esa confianza y sentirla, que creo que es lo que me falta", dijo el jugador.