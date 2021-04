Cristóbal Jorquera quiere ser DT: "Me guié por los consejos de Roberto Donadoni en Italia y de Ivo Basay"

Cristóbal Jorquera habló en extenso con La Redgoleta de RedGol y el volante nacional de 32 años, que actualmente defiende la camiseta del Faith Karagümrük de la Primera División de Turquía, abordó varios tópicos. Para partir, reveló que ya se ve como entrenador cuando llegue el momento de colgar los botines.

“Me guié por los consejos de Roberto Donadoni en Italia, que me veía cualidades, en Chile con Ivo Basay y ahora en Turquía con los técnicos he tenido mucha cercanía. Debe ser por la forma de leer el juego en la cancha”, dijo el ex jugador de Colo Colo.

Agrega que su esquema y juego “dependerá de los jugadores que uno tenga en el plantel, no me quiero amarrar a un sistema de juego, porque uno pierde posibilidades. La idea será tener la pelota, así tiene más posibilidades de llegar al arco rival y ganar el partido”.

Por otro lado se refirió a la llegada de Martín Lasarte como entrenador de la selección chilena. Jorquera le ponía fichas al Coto Sierra, pero no le molesta en nada el arribo de Machete como reemplazante de Reinaldo Rueda.

“Estaba la posibilidad del Coto Sierra, y me parecía bien tener un entrenador nacional en la selección, pero la llegada de Martín Lasarte… conoce el medio a la perfección y sabe más menos lo que significa estar acá y el fútbol chileno. Su primera nómina me pareció bien y fue bastante coherente. Espero que le vaya bien como todo hincha de la selección”, opina.

Además analizó el gran presente institucional de Universidad Católica versus el lento e irregular tránsito de Colo Colo en los último años. El volante elogia a La Franja y lamenta la planificación alba.

“Lo de Católica es admirable lo que han hecho en la última década. Se juzgó antes de tiempo el trabajo que estaba realizando el club y finalmente el tiempo les dio la razón. Es lo que suele pasar cuando se respetan los proyectos, esperó y rindió frutos. Por ejemplo, en Colo Colo hace mucho rato no se sabe qué quieren, no se ve un proyecto a largo plazo ni existe la intención de respetar esos tiempos porque se piden resultados diariamente”, expuso.

“Entonces la UC ha logrado títulos, vender jugadores, sacar canteranos y prácticamente el titular es el jugador de casa en vez del refuerzo”, complementó.

Por último se le consultó por el superclásico entre Colo Colo y Univeridad de Chile que espera por el pitazo inicial en el marco de la quinta fecha del Torneo Nacional, duelo que se jugará en cancha del Cacique, con lo años a cuesta de los azules sin ganar en el Monumental.

“El cariño que le tengo a Colo Colo es sabido, ojalá que siga el invicto en el clásico. Siempre está esa incertidumbre de cuándo se va a romper la racha contra la U, que ya ha sido mucho tiempo que no pueden ganar en el Monumental. Eso nos pone bien contentos”, sentenció.